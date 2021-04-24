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24.04.2021 20:22
Рубрика: Спорт

"Авангард" сравнял счет в серии с ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Омский "Авангард" сравнял счет в финальной серии плей-офф КХЛ, выиграв в овертайме четвертого матча - 4:3.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

В субботу в Балашихе прошел четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором "Авангард" принимал ЦСКА.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Счет в матче открыли хоккеисты ЦСКА на 9-й минуте встречи. Отличился нападающий армейцев Антон Слепышев. Хозяева вскоре могли отыграться, но Рид Буше не сумел реализовать буллит. И почти сразу армейцы сумели увеличить преимущество в счете - отличился Максим Мамин. В самом конце стартовой 20-минутки ЦСКА лишился нападающего Андрея Локтионова, который за грубую игру был удален до конца встречи.

Омичи сумели реализовать большой штраф после перерыва. Корбан Найт оказался самым расторопным на добивании. Через 18 секунд после этого вслед за Локтионовым до конца встречи был удален Максим Шалунов. На эnот раз хозяевам не удалось реализовать пятиминутное удаление.

В начале третьего периода очередное удаление армейцев привело к голу. Его автором стал Клим Костин. А за четыре минуты до сирены хозяева вышли вперед после дальнего броска Дамира Шарипзянова. Но удержать победный счет не удалось. За секунду до финальной сирены Мэтт Робинсон перевел игру в овертайм.

В овертайме ЦСКА получил численное преимущество, но реализовать его не сумел. Напротив, омичи провели атаку и победу хозяевам принес точный бросок Павла Дедунова.

Счет в серии стал 2-2, пятый матч пройдет 26 апреля на домашней арене ЦСКА.

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