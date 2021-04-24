"Ювентус" предложил Доннарумме самый большой в истории контракт для вратарей

Туринский "Ювентус" готов сделать голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму самым высокооплачиваемым вратарем в истории футбола.

Руководство миланского клуба и 22-летний Доннарумма никак не могут договориться о продлении контракта, который истекает после завершения нынешнего сезона. Футболиста и его окружение не устраивает предложение "Милана" по заработной плате.

Как сообщает Corriere dello Sport, этой ситуацией намерен воспользоваться туринский "Ювентус". "Старая синьора" намерена предложить Доннарумме контракт на пять лет с заработной платой 10 миллионов евро за сезон. Если он примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым голкипером в истории футбола. Доннарумма защищает ворота миланского клуба с 2015 года.