"Ливерпуль" упустил победу над "Ньюкаслом" на последних секундах

"Ливерпуль" не смог удержать победный счет в матче против "Ньюкасла" в чемпионате Англии. Команда Юргена Клоппа пропустила в свои ворота на 95-й минуте встречи, которая в итоге закончилась со счетом 1:1.

"Ливерпуль" в матче 33-го тура чемпионата Англии принимал на "Энфилде" "Ньюкасл". Мерсисайдцы до этого одержали три победы подряд, после чего сыграли вничью, а теперь рассчитывали набрать три очка, чтобы продолжать борьбу за место в еврокубках.

Уже на третьей минут встречи хозяевам удалось открыть счет. После подачи Садио Мане мяч отлетел к Мохаммеду Салаху, который обработав мяч с нескольких метров поразил ворота, забив 20-й гол в нынешней премьер-лиге.

Удержать победный счет команде Юргена Клоппа не удалось. На пятой компенсированной минуте встречи Джозеф Уиллок примерно с 10-ти метров пробил неотразимо для вратаря хозяев.

В активе "Ливерпуля" стало 54 очка, команда занимает шестое место в турнирной таблице.