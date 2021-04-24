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Рубрика: Спорт

"Локомотив" разгромил "Тамбов", "Динамо" уступило "Химкам"

Текст: Максим Домчев
В 27-м туре РПЛ "Локомотив" на выезде разгромил "Тамбов" - 5:2, "Динамо" на своем стадионе проиграло "Химкам" - 0:1.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Локомотиву" для продолжения борьбы за титул с "Зенитом" и за место в Лиге чемпионов было необходимо побеждать. Соперник, "Тамбов", этот сезон просто доигрывает, так как шансов на спасение у этого клуба совсем немного.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Матч прошел на "домашней" арене "Тамбова" в Саранске. Гости открыли счет на 31-й минуте, но система VAR позволила определить, что это было сделано не по правилам. Спустя почти 10 минут у арбитра уже не было повода не засчитать чистый гол Гжегожа Крыховяка. А на 2-й компенсированной минуте хозяева сравняли счет. Азер Алиев сумел разобраться с защитниками и уверенно переиграл Антона Коченкова.

Едва начался второй тайм, как Федор Смолов снова вывел "Локомотив" вперед. Крыховяк на 60-й минуте оформил дубль, после чего хозяева поняли, что шансов на спасение у них почти нет. Следующий гол в ворота "Тамбова" записал на свой счет Мурило.

При счете 1:4 "Тамбов" не смог реализовать пенальти, а вскоре Денис Кайков сократил разницу в счете. Но последнее слово осталось за гостями. Мацей Рыбус установил окончательный результат - 2:5.

В активе "Локомотива" 52 очка и он на 6 очков отстает от "Зенита" и на 5 очков опережает "Спартак".

В другом матче "Динамо" на своем поле принимало "Химки" и уступило - 0:1. В самом конце матча в ворота бело-голубых забил мяч арендованный у "Спартака" полузащитник Максим Глушенков.

После этой неудачи "Динамо" заметно осложнило себе задачу попадания в еврокубки.

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