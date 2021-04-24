Футболисты "Урала" пройдут вакцинацию от COVID-19 после сезона

Футболисты клуба Российской премьер-лиги "Урал" после завершения нынешнего сезона пройдут вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал главный тренер клуба из Екатеринбурга Юрий Матвеев.

"Чем больше будет болельщиков, тем будет легче. С игроками также будем вакцинироваться, как закончится соревновательная часть", - сказал Матвеев в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на канале "Россия-1".

В начале 2021 года РПЛ объявила о том, что решение о добровольной вакцинации от коронавируса будет приниматься медицинскими штабами каждого из клубов. Пока ни один из них еще официально не заявлял о проведении вакцинации для своих футболистов.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым привился от коронавируса.