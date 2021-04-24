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24.04.2021 19:37
Рубрика: Спорт

Непомнящий остался лидером турнира претендентов за два тура до окончания

Текст: Петр Кабанов ("Областная газета")
Представитель Нидерландов, гроссмейстер Аниш Гири обыграл Фабиано Каруана (США) в 12-м туре турнира претендентов и по-прежнему отстаёт от лидера - Яна Непомнящего - на 0,5 очка. До окончания осталось два тура.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Ян Непомнящий, в свою очередь, обыграл черными Ван Хао (Китай). Теперь в активе россиянина 8 очков. А у Аниша Гири - 7,5. На третьей строчке Максим Вашье-Лаграв, который сегодня обыграл Кирилла Алексеенко. У француза 6,5 очков.

Фабиано Каруана занимает четвертую строчку с 6 очками. На пятом месте Александр Грищук, который в 12-м туре уступил представителю Китая Дин Лижэню.

Ван Хао и Дин Лижень набрали по 5 очков. Замыкает таблицу Кирилл Алексеенко (4,5 очка).

25 апреля у гроссмейстеров день отдыха. Итоговые туры запланированы на 26 и 27 апреля.

В регионах Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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