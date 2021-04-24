Сборная России по хоккею во второй раз обыграла Беларусь

Сборная России в матче хоккейного Еврочелленджа переиграла команду Беларуси - 2:0.

Команды встречались во второй раз, в первом матче российская команда добилась победы со счетом 6:3. Вторая встреча между этими командами получилась не столь результативной.

Счет был открыт в самом конце первого периода после того, как белорусская команда получила удаление. Иван Морозов сумел распечатать ворота соперника, с передачи Василия Подколзина.

Во втором периоде команды снова сумели отличиться при игре в неравных составах. Павел Красковский при игре в меньшинстве во второй раз огорчил гостей.

25 апреля сборная России начнет второй этап подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Латвии c 21 мая по 6 июня.

После матча главный тренер российской команды Валерий Брагин заявил, что получили необходимую информацию для того, чтобы продолжить работать перед ЧМ.

"Самое главное, что мы просмотрели всех кандидатов. Будем определяться, состав дальше будет сужен. Эти две игры и нужны были, чтобы посмотреть этих кандидатов. Результатом довольны, игрой вратарей, действиями в обороне. Будем анализировать, кто пойдет с нами дальше", - сказал он.