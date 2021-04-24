"Зенит" забил шесть голов "Ротору" в матче 27-го тура РПЛ

"Зенит" в матче 27-го тура РПЛ на своем поле разгромил волгоградский "Ротор" - 6:0. Команда Сергея Семака сделала очередной шаг навстречу чемпионскому титулу.

"Зенит" и "Ротор" не могли открыть счет на протяжении основного времени первого тайма, а в компенсированное время в свои ворота мяч отправил грузинский защитник гостей Соломон Кверквелия. Для него он стал пятый в карьере и игрок "Ротора" стал рекордсменом РПЛ.

После перерыва голы в ворота волгоградцев "Зенит" стал забивать намного чаще. На 56-й минуте Малком сделал счет 2:0, спустя 9 минут Андрей Мостовой довел счет матча до крупного.

На 75-й минуте отличился Артем Дзюба, который поразил ворота гостей ударом головой. До финального свистка мяч еще дважды побывал в воротах гостей. Отличились Александр Ерохин и Алексей Сутормин.

"Зенит" продолжает уверенно лидировать, набрав 58 очков и опережая "Локомотив", который провел на матч меньше, на 9 очков.