"Он вообще человек?" - вопрошали иностранные комментаторы после сенсационной победы россиянина Аслана Карацева над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Белграде. Наверное, он неплохой теннисист. И все его последние успехи неслучайны.

Аслан Карацев, ворвавшийся в элиту мирового тенниса в 27 лет, в 2021 году одолел уже трех действующих игроков первой десятки рейтинга ATP. Он обыграл девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана и соотечественника - на тот момент восьмую ракетку мира Андрея Рублева.

Карацев и Джокович провели на корте 3 часа и 25 минут - это самый длинный матч текущего сезона в трехсетовом формате. Наш теннисист взял верх со счетом 7:5, 4:6, 6:4 и взял реванш за поражение в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Та встреча закончилась в трех сетах 6:3, 6:4, 6:2 в пользу серба.

- Конечно, это самая большая победа в карьере, - сказал Карацев в послематчевом интервью. - Против первой ракетки мира нужно показывать все, что умеешь. Новак как стена, так что нужно было играть на 150 процентов. И мне это удалось.

Этот результат становится более значимым и в глобальном плане с учетом другой сенсации, которую недавно сотворил Андрей Рублев, выбив испанца Рафаэля Надаля с турнира в Монте-Карло. В теннисе все чаще говорят о смене поколений и сдающей свои позиции "Большой тройке". Впрочем, для Джоковича, который пока не собирается никому уступать свое место, здесь больше "локальной" обиды: он проиграл у себя дома - а таких осечек не случалось почти 10 лет - и на глазах своего сына. Но серб достойно отреагировал.

- Конечно, я недоволен собой, но не могу ничего плохого сказать о сопернике. Он просто был лучше, - цитирует Новака журналистка Ана Митрич в своем "Твиттере". - Сегодня Карацев продемонстрировал невероятную смелость и изобретательность. Он заслужил этот триумф. Ну а я расстроен своей игрой.