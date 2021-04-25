Новости

Рекламный щит упал на ребенка в Подмосковье 24.04.2021
Мишустин установил правила электронных сертификатов для льготников 24.04.2021
Открыт сбор подписей в поддержку инициативы Разворотневой о социальном жилье и субсидировании малоимущих 24.04.2021
Российско-белорусский "Детский альбом" покажут в рамках 43-го ММКФ 24.04.2021
Рубль отреагировал ростом на повышение ЦБ ключевой ставки 24.04.2021
Глава МИД КНР сравнил американскую демократию с известным напитком 24.04.2021
Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" 24.04.2021
Британцы увидели в военных учениях на юге России победу Путина 24.04.2021
Временный поверенный в делах РФ в США отверг нападки Госдепа на Москву 24.04.2021
Ветеран из США встал на колени перед могилой солдата под Волгоградом 24.04.2021
На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода 24.04.2021
На Дону возбудили дело после отравления 63 воспитанников детского сада 24.04.2021
США проведут в мае учения на Аляске с участием 15 тысяч военных 24.04.2021
В Ростовской области стартовал фестиваль тюльпанов "Воспетая степь" 24.04.2021
Сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными переговоры с Зеленским 24.04.2021
В Приамурье возобновили "ковидное" анкетирование авиапассажиров 24.04.2021
Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП 24.04.2021
Роспотребнадзор: Нерабочие дни в мае не спровоцируют всплеск COVID-19 24.04.2021
На Курилах построят геотермальную электростанцию 24.04.2021
Эпидемиолог Горелов: Сейчас не лучшее время для отдыха за рубежом 24.04.2021
Израиль и сектор Газа обменялись ударами 24.04.2021
Песков: График Путина на майские нерабочие дни уточняется 24.04.2021
СМИ: Байден сообщил Эрдогану о решении признать геноцид армян 24.04.2021
В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию 24.04.2021
Дереку Шовину могут предъявить дополнительные обвинения 24.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
25.04.2021 22:40
Рубрика: Спорт

Решает меньшинство

"Авангард" сравнял счет в финале Кубка Гагарина с ЦСКА, выиграв невероятный по сюжету матч
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 89(8440)
В понедельник на столичной "Арене Легенд" ЦСКА примет омский "Авангард" в пятом матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии пока ничейный - 2:2.

В предыдущем матче омичи в подмосковной Балашихе переиграли армейцев в овертайме 4:3. В матче, в котором все происходило вопреки. Уже в первом периоде ЦСКА вел со счетом 2:0 при нереализованном буллите "Авангарда": разве кто-нибудь ставил в этот момент на то, что хозяева сумеют все перевернуть? Но москвичи помогли сопернику сами. Дважды подряд армейцы получили удаления 5+20: Андрей Локтионов за удар клюшкой в пах, Максим Шалунов (лучший снайпер плей-офф) за грязный силовой прием. Оба хоккеиста в матче уже не сыграли, а ЦСКА оборонялся в течение 10 минут. В отличие от обычного двухминутного штрафа, пятиминутный не сгорает, даже если команда, играющая в меньшинстве, пропускает. За это время "Авангард" легко мог снять все вопросы, но распечатал ворота ЦСКА лишь однажды.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Сборная России по хоккею во второй раз обыграла Беларусь

Команда Боба Хартли потом все-таки дважды забила. И уже у ЦСКА, уставшего, потерявшего двух центрфорвардов, не было шансов на спасение. А оно все равно состоялось. За секунду (!) до финальной сирены.

Но и это были еще не все чудеса. В овертайме уже "Авангард" остался в меньшинстве. Однако ЦСКА умудрился пропустить, имея численное превосходство. Победная шайба на счету Павла Дедунова.

- Этот победный гол в меньшинстве - за пределами реальности, что-то сумасшедшее. Да, по такому матчу можно снять какое-нибудь реалити-шоу, - не скрывал эмоций наставник "Авангарда" Боб Хартли.

Борис Михайлов: Если бы не эти два удаления, у "Авангарда" практически не было бы шансов

У его визави, Игоря Никитина, был другой спектр чувств.

- Может быть, для вас, журналистов, эта игра - сказка. Для нас точно нет. Мы много сил потратили, но это плей-офф, это финал, - констатировал главный тренер ЦСКА.

А вот что сказал "РГ" двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, экс-наставник сборной России Борис Михайлов.

Борис Петрович, два удаления 5+20, спасение за секунду до финальной сирены, победный гол в овертайме в меньшинстве - прежде что-то подобное видеть приходилось?

Борис Михайлов: В моей спортивной карьере сталкиваюсь с таким впервые.

С какими эмоциями смотрели матч?

Борис Михайлов: Не мои эмоции, а мой взгляд. Я вам скажу, что именно невыдержанность игроков ЦСКА повлияла на ход встречи. Если бы не эти два удаления, у команды "Авангарда" практически не было бы шансов.

Правильно я понимаю, что к обоснованности удалений у вас вопросов нет?

Борис Михайлов: То, что я сказал, я сказал.

Не удивлены, что проблемы с дисциплиной возникли у ЦСКА, команды с отлаженным механизмом, четкой игровой дисциплиной?

Борис Михайлов: Я бы не говорил о дисциплине. Почему дисциплина-то? Это два случая. Это непредсказуемо. Игра есть игра.

Тем не менее ЦСКА очень достойно отыграл в меньшинстве - это дорогого стоит?

Борис Михайлов: Скажу, что в меньшинстве ребята отыграли здорово. А вот в большинстве, когда пропустили гол, сыграли безобразно. Вот и все.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Александр Кожевников: ЦСКА - фаворит финала Кубка Гагарина

"Авангард" выиграл только за счет удалений или что-то свое еще привнес?

Борис Михайлов: Повторяю, игра была сломлена этими двумя удалениями.

ЦСКА потратил много сил, играя в меньшинстве. Это может сказаться в пятом матче?

Борис Михайлов: Конечно! Это естественно. Но в том и заключается искусство тренера, чтобы подготовить игроков к следующей игре.

Цена ошибки растет с каждой игрой. Cегодня увидим более осторожный хоккей?

Борис Михайлов: Я не гадалка. Но точно знаю, что хоккей будет захватывающий и интересный.

Где будем смотреть

26 апреля, понедельник, "Матч ТВ"

19.30. ЦСКА - "Авангард". Прямая трансляция

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2020/2021

Главное сегодня

Временный поверенный в делах РФ в США отверг нападки Госдепа на Москву
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае
Захарова вспомнила Чапека после высылки российских дипломатов из Чехии
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
СМИ: Байден сообщил Эрдогану о решении признать геноцид армян
Футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы
Умер олимпийский чемпион 1956 года по хоккею Виктор Шувалов