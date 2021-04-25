В понедельник на столичной "Арене Легенд" ЦСКА примет омский "Авангард" в пятом матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии пока ничейный - 2:2.

В предыдущем матче омичи в подмосковной Балашихе переиграли армейцев в овертайме 4:3. В матче, в котором все происходило вопреки. Уже в первом периоде ЦСКА вел со счетом 2:0 при нереализованном буллите "Авангарда": разве кто-нибудь ставил в этот момент на то, что хозяева сумеют все перевернуть? Но москвичи помогли сопернику сами. Дважды подряд армейцы получили удаления 5+20: Андрей Локтионов за удар клюшкой в пах, Максим Шалунов (лучший снайпер плей-офф) за грязный силовой прием. Оба хоккеиста в матче уже не сыграли, а ЦСКА оборонялся в течение 10 минут. В отличие от обычного двухминутного штрафа, пятиминутный не сгорает, даже если команда, играющая в меньшинстве, пропускает. За это время "Авангард" легко мог снять все вопросы, но распечатал ворота ЦСКА лишь однажды.

Команда Боба Хартли потом все-таки дважды забила. И уже у ЦСКА, уставшего, потерявшего двух центрфорвардов, не было шансов на спасение. А оно все равно состоялось. За секунду (!) до финальной сирены.

Но и это были еще не все чудеса. В овертайме уже "Авангард" остался в меньшинстве. Однако ЦСКА умудрился пропустить, имея численное превосходство. Победная шайба на счету Павла Дедунова.

- Этот победный гол в меньшинстве - за пределами реальности, что-то сумасшедшее. Да, по такому матчу можно снять какое-нибудь реалити-шоу, - не скрывал эмоций наставник "Авангарда" Боб Хартли.

Борис Михайлов: Если бы не эти два удаления, у "Авангарда" практически не было бы шансов

У его визави, Игоря Никитина, был другой спектр чувств.

- Может быть, для вас, журналистов, эта игра - сказка. Для нас точно нет. Мы много сил потратили, но это плей-офф, это финал, - констатировал главный тренер ЦСКА.

А вот что сказал "РГ" двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, экс-наставник сборной России Борис Михайлов.

Борис Петрович, два удаления 5+20, спасение за секунду до финальной сирены, победный гол в овертайме в меньшинстве - прежде что-то подобное видеть приходилось?

Борис Михайлов: В моей спортивной карьере сталкиваюсь с таким впервые.

С какими эмоциями смотрели матч?

Борис Михайлов: Не мои эмоции, а мой взгляд. Я вам скажу, что именно невыдержанность игроков ЦСКА повлияла на ход встречи. Если бы не эти два удаления, у команды "Авангарда" практически не было бы шансов.

Правильно я понимаю, что к обоснованности удалений у вас вопросов нет?

Борис Михайлов: То, что я сказал, я сказал.

Не удивлены, что проблемы с дисциплиной возникли у ЦСКА, команды с отлаженным механизмом, четкой игровой дисциплиной?

Борис Михайлов: Я бы не говорил о дисциплине. Почему дисциплина-то? Это два случая. Это непредсказуемо. Игра есть игра.

Тем не менее ЦСКА очень достойно отыграл в меньшинстве - это дорогого стоит?

Борис Михайлов: Скажу, что в меньшинстве ребята отыграли здорово. А вот в большинстве, когда пропустили гол, сыграли безобразно. Вот и все.

"Авангард" выиграл только за счет удалений или что-то свое еще привнес?

Борис Михайлов: Повторяю, игра была сломлена этими двумя удалениями.

ЦСКА потратил много сил, играя в меньшинстве. Это может сказаться в пятом матче?

Борис Михайлов: Конечно! Это естественно. Но в том и заключается искусство тренера, чтобы подготовить игроков к следующей игре.

Цена ошибки растет с каждой игрой. Cегодня увидим более осторожный хоккей?

Борис Михайлов: Я не гадалка. Но точно знаю, что хоккей будет захватывающий и интересный.

Где будем смотреть

26 апреля, понедельник, "Матч ТВ"

19.30. ЦСКА - "Авангард". Прямая трансляция