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25.04.2021 22:11
Рубрика: Спорт

Баскетболистки УГМК в шаге от "золота" чемпионата России

Текст: Илья Трисвятский
Действующий чемпион страны по баскетболу среди женских команд УГМК (Екатеринбург) после двух домашних матчей "золотой" серии плей-офф нашей Премьер-лиги против курского "Динамо" лидирует 2-0 - 89:81 и 90:73. Третья игра состоится 27 апреля в Курске, и уже в этот день УГМК может оформить очередной свой титул.

В первой встрече серии курянки дали настоящий бой лучшей команде Старого света. Совсем недавно УГМК в третий раз подряд выиграл Евролигу, добившись успеха на "Финале четырех" в турецком Стамбуле. Что интересно, на подступах к решающей стадии континентальных соревнований екатеринбурженки в четвертьфинале выбили из борьбы именно "Динамо" (Курск).

Фото: EPA-EFE/Alejandro Garcia
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Напомним, по ходу сезона в стане динамовок произошла знаковая тренерская перестановка. Олимпийскую чемпионку Барселоны-1992 сменил не менее известный в прошлом игрок, экс-наставник мужской сборной России Василий Карасев, который раньше с девушками никогда не работал.

Несмотря на отменные действия баскетболисток из состава хозяек звезды женской НБА американки Бреанны Стюарт (всего набрала 27 очков) и центровой национальной дружины Марии Вадеевой (17 плюс 16 подборов) курянки не позволяли сопернику сильно оторваться в счете. У динамовок россиянки тоже сыграли более чем достойные роли. Лучшим бомбардиром в рядах "бело-голубых" стала еще одна представительница США (правда, с паспортом Беларуси) Александрия Бентли (16), но и наши игроки были сильно заметны. Прежде всего, это касается Ольги Фролкиной (15) и Раисы Мусиной (12).

Второй матч прошел менее интригующе. Уже по итогам стартовой четверти УГМК добился превосходства в 13 очков - 32:19. А перед началом заключительной десятиминутки лидерство уралочек достигло внушительной цифры "плюс 28", после его хозяйки позволили себе немного расслабиться. Итоговый результат - 90:73. Самые результативные во встрече: Бриттни Грайнер (26, реализовала все десять штрафных бросков), Мария Вадеева (19 + 12 подборов), Бреанна Стюарт (14) - Юлия Козик (21).

- Мы очень довольны, что победили и во второй игре. Важным моментом стало отсутствие в составе курской команды Огунбовале, плюс наша возможность заменить одних баскетболисток на других, - сказал главный тренер УГМК испанский специалист Мигель Мендес.

Спорт Баскетбол

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