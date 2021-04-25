Гол Ларссона принес "Спартаку" победу над ЦСКА

Новости

Индию накрыл "коронавирусный шторм" 22:47
Участники подготовки покушения на Лукашенко признали свою вину 22:17
В Германии медсестра подменила вакцину от коронавируса физраствором 21:47
"Краснодар" одержал первую победу при Гончаренко 21:06
Россия и Эстония возобновили авиасообщение 21:02
В Вооруженных силах менее 350 военнослужащих болеют коронавирусом 20:57
Игроки "Спартака" могут попросить Тедеско остаться главным тренером 20:39
Москвичей ждет холодное начало мая 20:08
Кубок чемпионата Европы-2020 упал на землю в Бухаресте 20:05
Леонид Федун: "Спартак" не заслужил чемпионство, его заслужил "Зенит" 19:58
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса 19:53
В Забайкалье сторож частично признался в убийстве главы ФСИН по краю 19:40
В Москве актер Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА 19:38
В Госдуме призвали Чехию извиниться перед РФ 19:05
Столичную больницу проверяют после сообщения об избиении пациентки 18:48
В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины 18:16
Петр Авен порекомендовал "Спартаку" отечественного тренера 18:07
Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы" 17:50
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США 17:48
В Подмосковье найдена мертвой 14-летняя школьница 17:44
Боевик Гая Ричи вне конкуренции 17:41
Толстой: Слова Земана - первый случай развенчания принципа highly likely 17:32
ЦСКА остался в меньшинстве в матче со "Спартаком" 17:28
Академик Гинцбург ожидает окончания пандемии COVID-19 в ноябре 16:55
СМИ: Украина запросила у Германии оружие 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
25.04.2021 23:06
Рубрика: Спорт

Трехочковый Джордана

Гол Ларссона принес "Спартаку" победу над ЦСКА
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 89(8440)
Московский "Спартак" обыграл ЦСКА в центральном матче 27-го тура чемпионата России. Главное дерби страны закончилось со счетом 1:0 - отличился Джордан Ларссон.

Обе команды подошли к дерби в неважной форме. Армейцы находятся в кризисе: на прошлых выходных "красно-синие" уступили "Сочи" (1:2), а на неделе клуб вылетел из Кубка, крупно проиграв в полуфинале "Локомотиву" (0:3). В свою очередь "Спартак" в матче прошлого тура в свой день рождения (99 лет) проиграл дома одному из аутсайдеров чемпионата "Уфе" (0:3). Пожалуй, этот поединок был одним из худших в исполнении "красно-белых" при Доменико Тедеско.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
"Локомотив" одержал 11-ю победу подряд в российской Премьер-лиге

В отличие от многих предыдущих дерби, нынешнее не запомнилось ярким футболом или обилием моментов. Ключевой эпизод произошел в концовке первого тайма, когда рефери Павел Кукуян после просмотра VAR удалил армейца Ильзата Ахметова. Оставшись в меньшинстве, ЦСКА пропустил во втором тайме и уступил.

Конечно, удаление Ахметова повлияло на результат, но нельзя отрицать, что армейцы находятся в кризисе. Только вдуматься - в дерби Никола Влашич и компания не нанесли ни одного удара в створ. Такого с ЦСКА не было уже четыре года. Более того, "красно-синие" впервые с 2016 года потерпели три поражения подряд.

Что касается "Спартака", то команда Доменико Тедеско исправилась после унизительного матча с "Уфой" (0:3). Вполне возможно, что победа над ЦСКА сыграет ключевую роль в борьбе за место в Лиге чемпионов. Сейчас "Локомотив" опережает "красно-белых" на два очка, но в следующем туре "железнодорожники" отправятся к "Зениту".

Без потерь в новом году идет "Локомотив". На прошлой неделе "красно-зеленые" разгромили сначала в полуфинале Кубка России ЦСКА (3:0), а затем со счетом 5:2 победили в гостях "Тамбов".

Статистика
  • "Урал" - "Ахмат" - 1:1
  • Голы: Августиняк, 58 - Садулаев, 11.
  • "Зенит" - "Ротор" - 6:0
  • Голы: Кверквелия, 45+2 - автогол, Малком, 56, Мостовой, 65, Дзюба, 75, Сутормин, 77, 87.
  • "Динамо" - "Химки" - 0:1
  • Гол: Глушенков, 90+1.
  • "Тамбов" - "Локомотив" - 2:5
  • Голы: Алиев, 45+2, Кайков, 78 - Крыховяк, 40, 60, Смолов, 47, Мурило, 74, Рыбусь, 79.
  • "Уфа" - "Сочи" - 2:3
  • Голы: Кротов, 19, Жамалетдинов, 78 - Прохин, 8, Заболотный, 14, Нобоа - 90+1 - пен.
  • "Спартак" - ЦСКА - 1:0
  • Гол: Ларссон, 52.
  • "Ростов" - "Арсенал" - 1:0
  • Гол: Полоз, 74 - пен.
  • "Рубин" - "Краснодар" - 0:1
  • Гол: Ионов, 17.
Тем временем

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о переносе трех матчей группового этапа чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург. Речь идет об играх группы Е: Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня) и Швеция - Польша (23 июня). Таким образом, в Санкт-Петербурге пройдут сразу семь встреч предстоящего турнира. Помимо матчей группы Е, арена на Крестовскомострове примет две игры с участием сборной России (против Бельгии12 июня и финнов 16 числа), поединок Финляндии и Бельгии 21 июня, а также один из четвертьфиналов.

Спорт Футбол Чемпионат России Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Захарова рассказала о формировании списка недружественных РФ государств
Минпросвещения проверит учебники по истории
Косачев: Позицию Земана по Врбетице можно только приветствовать
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США
Футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы
Умер олимпийский чемпион 1956 года по хоккею Виктор Шувалов