Гол Ларссона принес "Спартаку" победу над ЦСКА

Московский "Спартак" обыграл ЦСКА в центральном матче 27-го тура чемпионата России. Главное дерби страны закончилось со счетом 1:0 - отличился Джордан Ларссон.

Обе команды подошли к дерби в неважной форме. Армейцы находятся в кризисе: на прошлых выходных "красно-синие" уступили "Сочи" (1:2), а на неделе клуб вылетел из Кубка, крупно проиграв в полуфинале "Локомотиву" (0:3). В свою очередь "Спартак" в матче прошлого тура в свой день рождения (99 лет) проиграл дома одному из аутсайдеров чемпионата "Уфе" (0:3). Пожалуй, этот поединок был одним из худших в исполнении "красно-белых" при Доменико Тедеско.

В отличие от многих предыдущих дерби, нынешнее не запомнилось ярким футболом или обилием моментов. Ключевой эпизод произошел в концовке первого тайма, когда рефери Павел Кукуян после просмотра VAR удалил армейца Ильзата Ахметова. Оставшись в меньшинстве, ЦСКА пропустил во втором тайме и уступил.

Конечно, удаление Ахметова повлияло на результат, но нельзя отрицать, что армейцы находятся в кризисе. Только вдуматься - в дерби Никола Влашич и компания не нанесли ни одного удара в створ. Такого с ЦСКА не было уже четыре года. Более того, "красно-синие" впервые с 2016 года потерпели три поражения подряд.

Что касается "Спартака", то команда Доменико Тедеско исправилась после унизительного матча с "Уфой" (0:3). Вполне возможно, что победа над ЦСКА сыграет ключевую роль в борьбе за место в Лиге чемпионов. Сейчас "Локомотив" опережает "красно-белых" на два очка, но в следующем туре "железнодорожники" отправятся к "Зениту".

Без потерь в новом году идет "Локомотив". На прошлой неделе "красно-зеленые" разгромили сначала в полуфинале Кубка России ЦСКА (3:0), а затем со счетом 5:2 победили в гостях "Тамбов".

Статистика

"Урал" - "Ахмат" - 1:1

Голы: Августиняк, 58 - Садулаев, 11.

"Зенит" - "Ротор" - 6:0

Голы: Кверквелия, 45+2 - автогол, Малком, 56, Мостовой, 65, Дзюба, 75, Сутормин, 77, 87.

"Динамо" - "Химки" - 0:1

Гол: Глушенков, 90+1.

"Тамбов" - "Локомотив" - 2:5

Голы: Алиев, 45+2, Кайков, 78 - Крыховяк, 40, 60, Смолов, 47, Мурило, 74, Рыбусь, 79.

"Уфа" - "Сочи" - 2:3

Голы: Кротов, 19, Жамалетдинов, 78 - Прохин, 8, Заболотный, 14, Нобоа - 90+1 - пен.

"Спартак" - ЦСКА - 1:0

Гол: Ларссон, 52.

"Ростов" - "Арсенал" - 1:0

Гол: Полоз, 74 - пен.

"Рубин" - "Краснодар" - 0:1

Гол: Ионов, 17.

Тем временем

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о переносе трех матчей группового этапа чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург. Речь идет об играх группы Е: Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня) и Швеция - Польша (23 июня). Таким образом, в Санкт-Петербурге пройдут сразу семь встреч предстоящего турнира. Помимо матчей группы Е, арена на Крестовскомострове примет две игры с участием сборной России (против Бельгии12 июня и финнов 16 числа), поединок Финляндии и Бельгии 21 июня, а также один из четвертьфиналов.