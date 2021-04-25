Игроки "Спартака" могут попросить Тедеско остаться главным тренером

Футболисты "Спартака" после окончания сезона могут попросить Доменико Тедеско остаться на посту главного тренера команды. На последние дни чемпионата запланирован "итоговый разговор".

Ранее немецкий тренер объявил, что покинет "Спартак" после окончания контракта, который истекает по окончании сезона в мае.

- У нас есть разговоры, но, как говорит наш главный тренер, на сегодняшний день мы думаем только о футболе и результате. А в последние дни чемпионата у нас будет итоговой разговор, - сказал капитан "Спартака" Георгий Джикия.

Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, попросит ли команда Тедеско остаться. "Мы будем разговаривать на все темы. Мы очень любим разговаривать", - отметил Джикия.

Напомним, 25 апреля "Спартак" одержал победу в 26-м туре премьер-лиги над ЦСКА (1:0).