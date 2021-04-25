Новости

"Краснодар" одержал первую победу при Гончаренко 21:06
Россия и Эстония возобновили авиасообщение 21:02
В Вооруженных силах менее 350 военнослужащих болеют коронавирусом 20:57
Игроки "Спартака" могут попросить Тедеско остаться главным тренером 20:39
Москвичей ждет холодное начало мая 20:08
Кубок чемпионата Европы-2020 упал на землю в Бухаресте 20:05
Леонид Федун: "Спартак" не заслужил чемпионство, его заслужил "Зенит" 19:58
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса 19:53
В Забайкалье сторож частично признался в убийстве главы ФСИН по краю 19:40
В Москве актер Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА 19:38
В Госдуме призвали Чехию извиниться перед РФ 19:05
Столичную больницу проверяют после сообщения об избиении пациентки 18:48
В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины 18:16
Петр Авен порекомендовал "Спартаку" отечественного тренера 18:07
Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы" 17:50
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США 17:48
В Подмосковье найдена мертвой 14-летняя школьница 17:44
Боевик Гая Ричи вне конкуренции 17:41
Толстой: Слова Земана - первый случай развенчания принципа highly likely 17:32
ЦСКА остался в меньшинстве в матче со "Спартаком" 17:28
Академик Гинцбург ожидает окончания пандемии COVID-19 в ноябре 16:55
СМИ: Украина запросила у Германии оружие 16:36
В московском метро машинист спас упавшего пассажира 15:56
Движение на серой ветке столичного метро восстановили 15:45
Памфилова предсказывает на выборах в сентябре "схватку как никогда" 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
25.04.2021 20:39
Рубрика: Спорт

Игроки "Спартака" могут попросить Тедеско остаться главным тренером

Текст: Артем Локалов

Футболисты "Спартака" после окончания сезона могут попросить Доменико Тедеско остаться на посту главного тренера команды. На последние дни чемпионата запланирован "итоговый разговор".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Леонид Федун: "Спартак" не заслужил чемпионство, его заслужил "Зенит"

Ранее немецкий тренер объявил, что покинет "Спартак" после окончания контракта, который истекает по окончании сезона в мае.

- У нас есть разговоры, но, как говорит наш главный тренер, на сегодняшний день мы думаем только о футболе и результате. А в последние дни чемпионата у нас будет итоговой разговор, - сказал капитан "Спартака" Георгий Джикия.

Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, попросит ли команда Тедеско остаться. "Мы будем разговаривать на все темы. Мы очень любим разговаривать", - отметил Джикия.

Напомним, 25 апреля "Спартак" одержал победу в 26-м туре премьер-лиги над ЦСКА (1:0).

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"

Главное сегодня

Минпросвещения проверит учебники по истории
Косачев: Позицию Земана по Врбетице можно только приветствовать
В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США
Футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы
Умер олимпийский чемпион 1956 года по хоккею Виктор Шувалов