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Рубрика: Спорт

Мяч взлетит под потолок

Проверочная комиссия высоко оценила готовность России принять мужской ЧМ-2022
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)
Завершился визит проверочной комиссии Международной федерации волейбола (ФИВБ) по оценке готовности России принять мужской чемпионат мира-2022 года (даты: 26 августа - 11 сентября). Комиссия побывала в Москве, Питере, Ярославле, Калининграде. Впереди визиты по другим шести городам ЧМ.

Напомним, с декабря 2019-го в отношении нашей страны действуют трехлетние драконовские санкции Всемирного антидопингового агентства, запрещающие проводить крупные мировые спортивные форумы. Но есть исключение. Те турниры, право организовать которые мы получили до введения санкций, могут и не переноситься, если международная федерация вида спорта не нашла альтернативных вариантов.

Женская волейбольная сборная России начала подготовку к Олимпиаде

Заявка России на ЧМ-2022 в соперничестве с Катаром и Мексикой была утверждена в ноябре 2018-го. После введения санкций ФИВБ не предпринимала никаких попыток переноса турнира. Руководитель мирового волейбола бразилец Ари Граса очень доброжелательно относится к нашей стране и понимает, что первенство мира в России будет проведено на топ-уровне.

Проверочную комиссию возглавил гендиректор ФИВБ Фабио Азеведо. В Москве он встретился с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко, помощником президента РФ Игорем Левитиным, главой Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станиславом Шевченко, гендиректором оргкомитета ЧМ Романом Станиславовым. "Очевидно, что Россия справляется с поставленными задачами по организации турнира быстро, профессионально, держит руку на пульсе по всем направлениям. Мы же ведем тесный диалог с ВАДА, но важно продолжать комплексную подготовку чемпионата", - сказал Азеведо.

В Ярославле на месте строительства волейбольного центра заложена капсула времени с посланием потомкам. В Калининграде комиссия осмотрела дворец спорта "Янтарный", самые высокие оценки получила предварительная готовность Санкт-Петербурга.

Спорт Волейбол

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