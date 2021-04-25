"Краснодар" одержал первую победу при Гончаренко

В заключительном матче 27-го тура чемпионата России "Рубин" принимал "Краснодар". Победу с минимальным счетом одержали гости - 1:0.

Единственный мяч в начале встречи забил Алексей Ионов, оформивший неделей ранее дубль в поединке с "Зенитом" (2:2). В концовке казанцы пытались переломить ход матча, но добиться своего так и не сумели.

Для "Краснодара" эта победа стала первой при новом главном тренере Викторе Гончаренко. В турнирной таблице "быки" идут на десятой строчке с 38-ю набранными очками. Что касается "Рубина", то команда Леонида Слуцкого занимает четвертую позицию, имея в своем активе 46 очков.