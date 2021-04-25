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25.04.2021 20:05
Рубрика: Спорт

Кубок чемпионата Европы-2020 упал на землю в Бухаресте

Текст: Артур Нанян

Забавный случай произошел во время одного из прямых включений в столице Румынии Бухаресте - сильный ветер повалил баннерный фон журналисткой смешанной зоны и "декорации" упали на кубок чемпионата Европы-2020 по футболу. В результате трофей оказался на земле.

Напомним, что Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса проведение турнира было перенесено на год. Сборная России сыграет на соревнованиях в группе "В" против Бельгии, Финляндии и Дании.

Два матча их трех (против бельгийцев и финнов) команда Станислава Черчесова проведет в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове примет также еще пять встреч: четыре в групповой стадии и один из четвертьфиналов.

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