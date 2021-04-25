В Краснодаре прошел "Матч Звезд" Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). В игре сборных "Запада" и "Востока" опробовано новшество: броски с удаленных точек площадки оценивались четырьмя очками.

Встреча, в которой приняли участие 36 мужчин и девушек, завершилось победой "Запада" - 133:107. Прервана серия из трех подряд выигрышей "Востока". По общей результативности (суммарно набрано 240 очков) это третий показатель в истории "Матчей Звезд".

Помимо отдельной, четырехочковой оценки за сверхдальние броски (в классическом формате правил максимум за попадание - три балла), отметим и еще одну придумку организаторов. За бросок в кольцо сверху ("данк") - не два очка, а сразу три. Отсюда и высокая результативность. Например, в стартовой четверти, когда по регламенту матча на площадке находились только мужчины, "Запад" выиграл 51:32. Но замахнуться на рубеж в две сотни очков одной из команд было нереально, так как дальше в дело вступили и девушки. Они и в кольцо не бьют сверху, и процент попаданий с дальней дистанции у них похуже.

В итоге лучшими бомбардирами гала-матча стали: у "Запада" - Даниил Плужников (20), Владислав Крушельницкий (20), Иван Кузуб (17); в составе "Востока" - Шухрат Мурадхаджаев (22), Егор Глухов (13). По регламенту тренеры должны были следить, чтобы каждый из участников краснодарского праздника баскетбола провел на площадке не менее шести минут чистого времени.