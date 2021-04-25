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25.04.2021 22:50
Рубрика: Спорт

Крутит сальто

Нагорный сделал именной элемент и завоевал "золото" ЧЕ
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)
Россияне Никита Нагорный и Виктория Листунова стали абсолютными чемпионами Европы по спортивной гимнастике на последнем предолимпийском турнире, который прошел в швейцарском Базеле.
За год пандемии абсолютный чемпион мира и Европы-2019 Никита Нагорный не растерял победных качеств. Фото: EPA За год пандемии абсолютный чемпион мира и Европы-2019 Никита Нагорный не растерял победных качеств. Фото: EPA
За год пандемии абсолютный чемпион мира и Европы-2019 Никита Нагорный не растерял победных качеств. Фото: EPA

А ведь накануне старта сборная России понесла серьезные потери. Один из лидеров мужской команды, трехкратный чемпион мира Артур Далалоян во время тренировки травмировал ахиллово сухожилие. Спортсмену уже сделали операцию, и он приступил к восстановлению. Но все равно выбыл на три месяца.

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Эта ситуация не привела остальных в уныние, а наоборот, заставила собраться. Абсолютный чемпион мира 2019 года Никита Нагорный выиграл "золото" в личном многоборье чемпионата Европы второй раз подряд. По итогам шести видов он набрал 88,032 балла. Второе место занял Давид Белявский (85,864).

- Главной задачей было набрать больше 88 балов. Если бы не удалось, я бы сильно расстроился, - отметил Нагорный. - Также было важно разделить пьедестал с партнером по команде. Очень рад, что и то, и другое получилось.

Никита также завоевал "серебро" в соревнованиях на коне и кольцах и был лучшим в вольных упражнениях (15,166 балла). Причем Нагорный чисто исполнил уникальный элемент ультра-си - тройное сальто назад согнувшись, которое придумал и натренировал во время пандемии. Спортсмен впервые сделал его в квалификации ЧЕ. Технический комитет Европейского гимнастического союза (UEG) одобрил и утвердил элемент как именной.

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Что касается победы Листуновой, то 15-летняя гимнастка, дебютантка взрослых международных турниров, опередила опытную Ангелину Мельникову (56,731против 55,432). Мельникова выиграла в Базеле квалификацию, но в финале не удержалась на бревне и сорвалась с разновысоких брусьев. Зато в отдельных видах она наконец-то стала на брусьях чемпионкой.

- Я была разочарована своим выступлением на брусьях в многоборье. Но теперь я счастлива, - призналась Ангелина. - Это мое первое европейское "золото" на этом снаряде. В 2018 и 2019 годах брала "серебро". Очень довольна этой медалью.

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