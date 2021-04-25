Фото: В астраханских степях стартовал ралли-рейд "Золото Кагана"

Гонщики Беларуси, Казахстана и России начали борьбу за "Золото Кагана" на этапе чемпионата России по ралли-рейду в Астрахани. За три дня соревнований участникам предстоит пройти 1,2 тысячи километра по пескам и степям.

Это десятый, юбилейный год соревнований. В них принимают участие 30 мотогонщиков и 70 автоэкипажей. Маршрут считается одним из самых труднопроходимых: пилотам предстоит показать все мастерство техники, на которое они способны, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Среди участников гонок - 18-кратный победитель международных ралли Дакар "КамАЗ-мастер". Команда встретится на трассе с белорусским "МАЗ-спортавто".