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25.04.2021 23:10
Рубрика: Спорт

Шагают в короли

Борьба за победу на турнире претендентов обострилась
Текст: Петр Кабанов ("Областная газета" специально для "РГ")
Российская газета - Столичный выпуск № 89(8440)
В Екатеринбурге на возобновленном после годичной паузы турнире претендентов по шахматам были сыграны партии 11-го и 12-го туров. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий остается лидером за два игровых дня до конца соревнований. Однако Аниш Гири (Нидерланды) сократил отставание от первого места на 0,5 очка.

Ближе к выходным в зрительный зал стало приходить заметно больше людей. Даже пришлось доставлять дополнительный ряд - любители шахмат уже не умещались в отведенные места. Но дело не только в выходных. Сам турнир выходит практически на финишную прямую. Еще чуть-чуть и определится соперник чемпиона мира Магнуса Карлсена. Так что шахматные фанаты хотят увидеть самые ожесточенные партии.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Главной игрой 11-го тура должна была стать встреча лидера Яна Непомнящего и вице-чемпиона мира Фабиано Каруаны (США). Если бы Каруана обыграл Яна, то они бы сравнялись по очкам. Но гроссмейстеры закончили играть быстрее всех, договорившись на ничью.

- Не думаю, что у черных (которыми играл Каруана. - Прим. "РГ") были какие-то проблемы в этой партии, кроме разве что эндшпиля, который оказался довольно хитрым, но тоже ничего особенного, - прокомментировал партию Непомнящий.

Американский гроссмейстер на вопрос об обоюдоострой борьбе ответил, что за три тура до конца и "сжигать мосты" он не собирался.

А в параллельной партии Аниш Гири (Нидерланды) обыграл Дин Лижэня (Китай) и сократил отставание от Непомнящего на пол-очка. Таким образом, после 11-го тура Ян набрал семь очков, а Аниш Гири единолично вышел на вторую строчку с 6,5 очка. На третьем месте был Фабиано Каруана - 6 очков.

Также победу одержал российский гроссмейстер Александр Грищук. Он взял верх над представителем Франции Максимом Вашье-Лагравом. Недополучив очков, Вашье-Лаграв сравнялся с Грищуком и делил с ним четвертую и пятую строчку в таблице (5,5 очка). Кирилл Алексеенко и Ван Хао (Китай) в тот день разошлись миром.

12-й тур подарил яркие затяжные партии и поистине бескомпромиссную борьбу. Впервые на екатеринбургском турнире не было зафиксировано ни одного ничейного результата. До конца всего два тура, и времени на план "Б" уже не будет. Нужно вступать в бой.

После 12 партий Ян Непомнящий лидирует на турнире претендентов, опережая Аниша Гири на пол-очка

Главной партией стала встреча Фабиано Каруаны и Аниша Гири. Именно в ней решалось, кто же станет основным "догоняющим" Яна Непомнящего. Ничья, конечно, не устраивала двух гроссмейстеров, поскольку в случае своего успеха Ян становился практически недосягаемым.

Гири, играя черными, прекрасно реализовал свой шанс.

- Конечно, без удачи черными не выиграть, - сказал Гири, добавив, что для Каруаны такой исход стал "большим разочарованием".

Ян Непомнящий в соперничестве с китайским гроссмейстером Ван Хао тоже играл черными и в итоге склонил чашу весов в свою сторону.

Другой китайский гроссмейстер, Дин Лижэнь, обыграл Александра Грищука. Александр потерпел второе поражение на турнире.

Уступил в своей партии и россиянин Кирилл Алексеенко. Максим Вашье-Лаграв белыми был сильнее.

Впереди у гроссмейстеров два игровых дня и тай-брейк, если он потребуется.

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