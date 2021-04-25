СМИ: Перес намерен подать в суд на УЕФА из-за срыва Суперлиги

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готовиться подать в суд на УЕФА после того, как провалилась европейская Суперлига. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Ранее участие в новом турнире подтвердили 12 топ-клубов, среди которых были "Реал", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль". Впоследствии девять из них отказались от Суперлиги. Непоколебимы остались только мадридский суперклуб, "Ювентус" и "Барселона".

Но несмотря на отказ большинства команд, Суперлига продолжает существовать как юридическое лицо. Перес считает, что действия УЕФА, пригрозившего клубам-участникам соревнований исключением из еврокубков, нарушают антимонопольное законодательство.