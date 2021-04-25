СМИ: Перес намерен подать в суд на УЕФА из-за срыва Суперлиги

Новости

Рекламный щит упал на ребенка в Подмосковье 24.04.2021
Мишустин установил правила электронных сертификатов для льготников 24.04.2021
Открыт сбор подписей в поддержку инициативы Разворотневой о социальном жилье и субсидировании малоимущих 24.04.2021
Российско-белорусский "Детский альбом" покажут в рамках 43-го ММКФ 24.04.2021
Рубль отреагировал ростом на повышение ЦБ ключевой ставки 24.04.2021
Глава МИД КНР сравнил американскую демократию с известным напитком 24.04.2021
Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" 24.04.2021
Британцы увидели в военных учениях на юге России победу Путина 24.04.2021
Временный поверенный в делах РФ в США отверг нападки Госдепа на Москву 24.04.2021
Ветеран из США встал на колени перед могилой солдата под Волгоградом 24.04.2021
На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода 24.04.2021
На Дону возбудили дело после отравления 63 воспитанников детского сада 24.04.2021
США проведут в мае учения на Аляске с участием 15 тысяч военных 24.04.2021
В Ростовской области стартовал фестиваль тюльпанов "Воспетая степь" 24.04.2021
Сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными переговоры с Зеленским 24.04.2021
В Приамурье возобновили "ковидное" анкетирование авиапассажиров 24.04.2021
Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП 24.04.2021
Роспотребнадзор: Нерабочие дни в мае не спровоцируют всплеск COVID-19 24.04.2021
На Курилах построят геотермальную электростанцию 24.04.2021
Эпидемиолог Горелов: Сейчас не лучшее время для отдыха за рубежом 24.04.2021
Израиль и сектор Газа обменялись ударами 24.04.2021
Песков: График Путина на майские нерабочие дни уточняется 24.04.2021
СМИ: Байден сообщил Эрдогану о решении признать геноцид армян 24.04.2021
В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию 24.04.2021
Дереку Шовину могут предъявить дополнительные обвинения 24.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
25.04.2021 15:01
Рубрика: Спорт

СМИ: Перес намерен подать в суд на УЕФА из-за срыва Суперлиги

Текст: Артур Нанян

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готовиться подать в суд на УЕФА после того, как провалилась европейская Суперлига. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Фото: JUSTIN TALLIS / AFP
Почему провалился проект европейской Суперлиги

Ранее участие в новом турнире подтвердили 12 топ-клубов, среди которых были "Реал", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль". Впоследствии девять из них отказались от Суперлиги. Непоколебимы остались только мадридский суперклуб, "Ювентус" и "Барселона".

Но несмотря на отказ большинства команд, Суперлига продолжает существовать как юридическое лицо. Перес считает, что действия УЕФА, пригрозившего клубам-участникам соревнований исключением из еврокубков, нарушают антимонопольное законодательство.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид)

Главное сегодня

Временный поверенный в делах РФ в США отверг нападки Госдепа на Москву
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае
Захарова вспомнила Чапека после высылки российских дипломатов из Чехии
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
СМИ: Байден сообщил Эрдогану о решении признать геноцид армян
Футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы
Умер олимпийский чемпион 1956 года по хоккею Виктор Шувалов