"Сочи" обыграл "Уфу" в матче с двумя удалениями

В матче 27-го тура чемпионата России "Уфа" принимала "Сочи". Встреча закончилась победой гостей - 3:2.

Сочинцы повели 2:0 уже к 14-й минуте: отличились Данила Прохин и Антон Заболотный, забивший восьмой гол в нынешнем сезоне. В одной из следующих атак уфимцы сократили отставание в счете благодаря голу Вячеслава Кротова, а уже в концовке тайма гости остались в меньшинстве после удаления Ибрагима Цаллагова.

Хозяева воспользовались численным большинством и на 78-й минуте усилиями Тимура Жамалетдинова сравняли счет. Впрочем, последнее слово все равно осталось за "Сочи": уже в компенсированное время арбитр Игорь Панин после просмотра VAR назначил пенальти в ворота "Уфы", который реализовал Кристиан Нобоа. Как итог - 2:3.

Благодаря победе сочинцы как минимум на несколько часов поднялись на пятое место в турнирной таблице с 46-ю очками. Что касается "Уфы", то команда с 20-ю очками идет на 14-й позиции.