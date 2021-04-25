Усман защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав Масвидаля

В главном поединке турнира UFC 261 Камару Усман защитил титул чемпиона, нокаутировав Хорхе Масвидаля во втором раунде.

Эти бойцы уже встречались ранее и тогда родившийся в Нигерии Усман победил по решению судей. Масвидаль горел желанием взять реванш за ту неудачу, однако многие, в том числе и глава промоушена Дана Уайт считали Усмана явным фаворитом боя.

Усман был активнее в первом раунде. Он чаще попадал, однако Масвидаль старался делать вид, что удары соперника не наносят ему никакого урона. А во втором раунде все было закончено.

"Нигерийский кошмар", как называют Усмана, нанес сопернику мощный удар, после которого Масвидаль оказался повержен. Чемпион бросился добивать оппонента, а рефери остановил поединок, зафиксировав нокаут.

Для Усмана эта победа стала 19-й при одном поражении, у Масвидаля, проводившего 50-й бой в ММА, на счету 15 поражений и 35 побед.

В рамках этого турнира защитила свой титул чемпионки UFC представляющая Киргизию Валентина Шевченко. Она нокаутировала свою соперницу Джессику Андраде из Бразилии во втором раунде.