ЦСКА обратится в ЭСК РФС по поводу удаления в матче со "Спартаком"

Футбольный клуб ЦСКА обратится экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по поводу удаления в матче против "Спартака" Ильзата Ахметова.

Матч 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА состоялся в воскресенье и завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Во втором тайме автором забитого мяча стал Джордан Ларссон.

На 37-й минуте матча Ахметов в борьбе за мяч попал по ноге нападающему "Спартака" Александру Соболеву. Арбитр Павел Кукуян остановил игру, а затем после подсказки арбитра VAR Сергея Карасева посмотрел повтор момента. В итоге Кукуян показал Ахметову прямую красную карточку.

Как сообщает Sport24, ЦСКА обратится за разъяснением этого момента - тем более, что незадолго до этого мяч попал в руку Айртону.