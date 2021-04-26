"Динамо" пожаловалось в РФС на два решения судьи в матче РПЛ с "Химками"

Московское "Динамо" обратилось экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) с просьбой дать оценку двум эпизодам в матче 27-го тура против "Химок". В них, по мнению "бело-голубых", соперники нарушали правила в своей штрафной.

Матч команд состоялся в субботу и завершился победой химчан со счетом 1:0. В "Динамо" остались недовольны решениями арбитра встречи Евгения Кукуляка в концовке встречи, когда он не назначил два пенальти в ворота подмосковного клуба.

"В рамках установленной процедуры мы официально обратились сегодня в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам матча с футбольным клубом "Химки", которые произошли в штрафной площади гостей на 79-й и 82-й минутах", - заявил РИА Новости генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

По его словам, к обращению были приложены две видеозаписи с этими эпизодами. В "Динамо" уверены, что бригада арбитров не заметила нарушения против нападающего Николая Комличенко. В клубе не понимают, почему на данные эпизоды не отреагировали видеоассистенты-арбитры VAR.

"Мы рассчитываем на то, что в результате проводимых реформ судейство в турнире станет объективным и последовательным. Надеемся на адекватную оценку ЭСК работы судейской бригады Евгения Кукуляка", - сказал Пивоваров.