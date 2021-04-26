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26.04.2021 23:04
Рубрика: Спорт

"Ювентус" намерен купить полузащитника "Рубина" Кварацхелию

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия может перейти в туринский "Ювентус".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Как сообщает издание ll Messaggero, спортивный директор туринцев Фабио Паратич уже договорился о переходе футболиста российского клуба. По данным СМИ, речь идет о сумме 20 млн евро. Впрочем, для того, чтобы совершить этот и другие трансферы, "Ювентусу" еще надо выйти в Лигу чемпионов. Пока клуб не попадает в этот турнир, поскольку занимает в чемпионате страны пятое место.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Кварацхелии проявляют и другие европейские гранды, такие как "Бавария" и "Милан". Его трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро.

20-летний Кварацхелия в настоящее время восстанавливается после травмы. В этом сезоне он провел 23 матча, в которых отметился тремя голами и восемью голевыми передачами.

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