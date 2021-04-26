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26.04.2021 20:05
Рубрика: Спорт

Пауза была не к месту

Медведев на карантине теряет позиции в рейтинге
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8441)
Даниил Медведев, с 15 марта находившийся в статусе второй ракетки мира, снова уступил эту строчку испанцу Рафаэлю Надалю. Россиянин, напомним, заразился коронавирусом, карантинит дома и пропускает турниры, а Рафа только что победил в Барселоне.

В финальном матче Надаль на корте, который носит его собственное имя (здесь он становился чемпионом уже 12 раз. - "РГ".), обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. Встреча продолжалась рекордные в текущем сезоне для трехсетового формата 3 часа 38 минут. Надаль завоевал 87-й титул в карьере и первый в 2021 году.

Аслан Карацев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича

Титул на параллельном турнире в Белграде взял итальянец Маттео Берреттини, который замыкает топ-10 лучших теннисистов. Он оказался сильнее нашего Аслана Карацева - 6:1, 3:6, 7:6 (7:0). Для Карацева это был лишь второй финал ATP. В Дубае все сложилось, в Сербии - нет. Сам Аслан предположил, что на его состояние повлиял сложный полуфинал против первой ракетки мира Новака Джоковича (7:5, 4:6, 6:4).

- Играя с Берреттини, я не был сосредоточен на каждом розыгрыше. А вот мой соперник провел фантастический матч и здорово подавал. У меня же подача не шла, и я не мог прибавить в мощи, - приводит слова Карацева сайт ATP. - На решающем тай-брейке его подача была невероятной, а я как будто выключился. Соперник действовал потрясающе, заставлял меня играть на пределе возможностей.

Как стало известно, Карацев снялся с турнира категории ATP-250 в Мюнхене, который пройдет с 26 апреля по 2 мая. Но в обновленном рейтинге Аслан все-таки поднялся на одну строчку и теперь занимает 27-е место.

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