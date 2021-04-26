Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября

Следующий сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В матче за Кубок открытия сразятся нынешние финалисты турнира. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

1 сентября встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", которые в финальной серии нынешнего сезона определят обладателя Кубка Гагарина. После четырех встреч в противостоянии ничья - 2-2.

Победитель нынешнего финала станет хозяином площадки в матче за Кубок открытия.

Ранее КХЛ сообщила о том, что в случае выполнения всех требований в следующем сезоне в КХЛ вернется команда "Адмирал", представляющая Владивосток. В чемпионате 2020/21 команда не принимала участия из-за того, что власти региона приняли решение в условиях коронавируса направить деньги в социальную сферу.