Передачи Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало"

Российские хоккеисты клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" внесли весомый вклад в победу над "Баффало" - 6:3.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "рейнджеры" на домашней арене принимали "Клинков" из Баффало. Матч получился результативным - на двоих команды забросили 9 шайб.

Хозяева преуспели в этом чуть лучше, забросив 6 шайб. Хет-трик на счету Мики Зибанеджада, тремя передачами отметился защитник Адам Фокс, первым из игроков обороны преодолевший отметку в 40 голевых передач в этом сезоне.

Не остались в стороне и российские легионеры. Павел Бучневич сделал две голевые передачи,а Артемий Панарин один раз выступил в роли ассистента.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 32.

Панарин набрал 471-е очков в карьере и догнал защитника Алексея Житника, занимающего 21-е место среди российских игроков.