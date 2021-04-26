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26.04.2021 19:50
Рубрика: Спорт

Денди в Мадриде

"Реал" примет лондонский "Челси" в полуфинале Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8441)
Во вторник состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов: рекордсмен по числу побед в турнире "Реал" примет лондонский "Челси".
Перед матчем с "Челси" мадридцы сыграли вничью с "Бетисом" и упустили шанс стать лидером Ла Лиги. Фото: Gettyimages Перед матчем с "Челси" мадридцы сыграли вничью с "Бетисом" и упустили шанс стать лидером Ла Лиги. Фото: Gettyimages
Перед матчем с "Челси" мадридцы сыграли вничью с "Бетисом" и упустили шанс стать лидером Ла Лиги. Фото: Gettyimages

Эта встреча могла и не состояться. Дело в том, что "Реал" и "Челси" - одни из клубов-основателей Суперлиги, новость о создании которой стала настоящей информационной бомбой. УЕФА сразу же пригрозил участникам нового соревнования, что их исключат из еврокубков. Причем санкции могли коснуться и нынешнего сезона.

Фото: EPA-EFE/PIOTR NOWAK
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Однако спустя всего пару дней после объявления о запуске Суперлиги проект был приостановлен. Девять из 12 команд объявили об уходе, в том числе и "Челси". При этом "Реал" в лице президента клуба Флорентино Переса по-прежнему настаивает на проведении турнира и даже собирается подать на УЕФА в суд. Впрочем, к сегодняшней игре эти разбирательства имеют мало отношения. Несмотря на многолетний опыт выступлений в Лиге чемпионов, победы в турнире, пути "Реала" и "Челси" в турнире ранее ни разу не пересекались. В последний раз эти команды встречались аж в 1998 году в финале Суперкубка УЕФА. Успех тогда праздновали лондонцы (1:0), а "сливочных" тренировал бывший наставник сборной России Гус Хиддинк.

Выделить фаворита в этом противостоянии непросто. С одной стороны - "Реал", совсем недавно трижды подряд завоевавший титул, который как никто другой знает, как добиваться успеха в плей-офф Лиги чемпионов, с другой - одна из английских грандов, серьезно прибавившая в последнее время.

На выходных эти команды провели важнейшие матчи в своих национальных первенствах. И если "Челси" одолел в дерби "Вест Хэм" (1:0) и улучшил позиции в гонке за место в зоне Лиги чемпионов, то мадридцы допустили осечку в поединке с "Бетисом" (0:0), что серьезно ударило по их чемпионским амбициям. Да, статистика "королевского клуба" в последнее время впечатляет: с февраля "сливочные" провели 17 встреч во всех соревнованиях, не потерпели в них ни одного поражения и одержали 12 побед. Но при этом отставание от лидера Примеры "Атлетико" в два очка сохранилось, а уже в ближайшее время опередить "Реал" с "матрасниками" может "Барселона", если она обыграет дома "Гранаду". Тем не менее рулевой мадридцев Зинедин Зидан уверен: шансы на чемпионство еще есть.

- Мы продолжаем бороться за трофей. Нам сложно, ведь ребята проводят матчи через каждые три дня. Сегодня против "Бетиса" все сложилось неудачно, но "Реал" не опускает руки. Теперь ждем матча с "Челси", - отметил Зидан.

Отдельно стоит сказать об Азаре. Летом 2019 года он переходил в "Реал" в статусе одного из лучших футболистов мира. Но заиграть в Мадриде ему пока так и не удалось из-за постоянных травм. Испанские СМИ считают этот трансфер чуть ли не самым провальным в истории "королевского клуба", а сам бельгиец недавно признался, что может завершить карьеру в ближайшие годы. Однако сейчас он в строю и почти наверняка выйдет на поле против своей бывшей команды.

Матч "Реал" - "Челси" мог не состояться, поскольку УЕФА грозился исключить оба клуба из еврокубков из-за участия в Суперлиге 

Что касается статистики, то "Реал" победил в последних трех полуфинальных противостояниях Лиги чемпионов. Мадридский суперклуб в 14-й раз добрался до этой стадии, что является рекордом турнира. Испанцы выиграли четыре из пяти последних дуэлей в плей-офф против представителей английской Премьер-лиги.

Добавим, что в среду состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором "Пари Сен-Жермен" примет "Манчестер Сити".

Где будем смотреть

27 апреля, вторник, "Матч ТВ"

21.55. "Реал" - "Челси". Прямая трансляция.

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