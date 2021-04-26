"Авангард" выиграл у ЦСКА и оказался в шаге от победы в Кубке Гагарина

Омский "Авангард" выиграл пятый матч серии у ЦСКА и повел в серии со счетом 3-2.

В понедельник в Москве прошел пятый матч финальной серии Кубка Гагарина. После четырех встреч счет в противостоянии был равный 2-2, хотя изначально армейцы считались явными фаворитами. ЦСКА к тому же лишился нападающего Максима Шалунова, который был удален до конца встречи в предыдущей игре.

Матч прошел в упорной борьбе. В первом периоде командам не удалось открыть счет. Во второй двадцатиминутке омичам удалось поймать соперника на контратаке и после прострела вдоль ворот от Кирилла Семенова Дамир Шарипзянов поразил ворота ЦСКА.

Под занавес периода положение ЦСКА стало угрожающим. Омичи снова провели образцовую контратаку, точку в которой поставил Рид Буше. В этот момент гости играли в меньшинстве.

Все попытки ЦСКА отыграться ни к чему не привели. "Авангард" четко действовал в обороне и не позволил сопернику довести дело до решающего броска.

"Авангард" выиграл и повел в серии до четырех побед 3-2. Следующий матч, который может стать последним в серии, пройдет 28 апреля в Балашихе.