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26.04.2021 22:01
Рубрика: Спорт

"Авангард" выиграл у ЦСКА и оказался в шаге от победы в Кубке Гагарина

Текст: Максим Домчев
Омский "Авангард" выиграл пятый матч серии у ЦСКА и повел в серии со счетом 3-2.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В понедельник в Москве прошел пятый матч финальной серии Кубка Гагарина. После четырех встреч счет в противостоянии был равный 2-2, хотя изначально армейцы считались явными фаворитами. ЦСКА к тому же лишился нападающего Максима Шалунова, который был удален до конца встречи в предыдущей игре.

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Матч прошел в упорной борьбе. В первом периоде командам не удалось открыть счет. Во второй двадцатиминутке омичам удалось поймать соперника на контратаке и после прострела вдоль ворот от Кирилла Семенова Дамир Шарипзянов поразил ворота ЦСКА.

Под занавес периода положение ЦСКА стало угрожающим. Омичи снова провели образцовую контратаку, точку в которой поставил Рид Буше. В этот момент гости играли в меньшинстве.

Все попытки ЦСКА отыграться ни к чему не привели. "Авангард" четко действовал в обороне и не позволил сопернику довести дело до решающего броска.

"Авангард" выиграл и повел в серии до четырех побед 3-2. Следующий матч, который может стать последним в серии, пройдет 28 апреля в Балашихе.

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