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26.04.2021 18:37
Рубрика: Спорт

Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге

Текст: Максим Домчев
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов на титул чемпиона мира по шахматам.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

В понедельник на соревнованиях, которые проходят в Екатерибурге, состоялся предпоследний тур. Непомнящий свою партию с французом Максимом Вашье-Лагравом сыграл вничью. А его ближайший преследователь Аниш Гири из Нидерландов проиграл другому россиянину Александру Грищуку.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Непомнящий за один тур до окончания турнира набрал 8,5 очка, у идущего вторым Гири 7,5 балла, но в случае равенства очков он не опередит россиянина по итогам личной встречи.

Непомнящий получил право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В регионах Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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