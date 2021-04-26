Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге

В понедельник на соревнованиях, которые проходят в Екатерибурге, состоялся предпоследний тур. Непомнящий свою партию с французом Максимом Вашье-Лагравом сыграл вничью. А его ближайший преследователь Аниш Гири из Нидерландов проиграл другому россиянину Александру Грищуку.

Непомнящий за один тур до окончания турнира набрал 8,5 очка, у идущего вторым Гири 7,5 балла, но в случае равенства очков он не опередит россиянина по итогам личной встречи.

Непомнящий получил право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.