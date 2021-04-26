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26.04.2021 20:08
Рубрика: Спорт

Счастливое число 13

Россияне выиграли медальный зачет ЧЕ
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8441)
Сборная России выиграла общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в швейцарском Базеле. Наши спортсмены завоевали 13 наград: пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую. Соперники далеко позади. Вторыми стали британцы (1-1-4), третье место у швейцарцев (1-1-1).

Россияне взяли два самых престижных титула. Абсолютный чемпион мира и Европы 2019 года Никита Нагорный и 15-летняя дебютантка взрослых международных стартов Виктория Листунова победили в личном многоборье. Нагорный также получил "золото" за вольные упражнения, Давид Белявский выиграл упражнения на перекладине, Ангелина Мельникова - упражнения на разновысоких брусьях.

Фото: Сергей Михеев / РГ
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Серебряные медали на счету Белявского (многоборье, параллельные брусья), Нагорного (упражнения на коне, на кольцах), Мельниковой (многоборье, вольные упражнения) и Владиславы Уразовой (разновысокие брусья). Еще одну "бронзу" Мельникова завоевала в опорном прыжке. Белявский - самый опытный гимнаст в составе нашей сборной в Базеле. Ему уже 29 лет. "Серебро" ЧЕ в многоборье было третьей наградой в этом виде программы на европейском помосте за карьеру. В 2013 году он завоевал "золото" в Москве, в 2015-м в Монпелье - также был вторым. И Давид продолжает выступать на высоком уровне.

- Мной движет любовь к гимнастике. Мне действительно приносит радость то, чем я занимаюсь, - отметил Белявский. - Я не прочь задержаться в сборной еще на один четырехлетний олимпийский цикл. Но сначала хочу выступить в Токио.

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