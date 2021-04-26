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26.04.2021 09:44
Рубрика: Спорт

Россиянин Медведев опустился на третье место в рейтинге ATP

Текст: Максим Домчев
Испанец Рафаэль Надаль вернул себе вторую строчку в рейтинге Ассоциации турниров-профессионалов (ATP), опередив россиянина Даниила Медведева. В Чемпионской гонке в топ-5 вошел другой представитель России Аслан Карацев. Это следует из обновленных рейтингов, опубликованных на официальном сайте ATP.

По итогам 52 недель продолжает уверенно лидировать серб Новак Джокович, не сумевший дойти до финала на домашнем турнире, проиграв россиянину Аслану Карацеву.

На вторую строчку вернулся Надаль, который в минувшее воскресенье в 12-й раз в карьере выиграл турнир в Барселоне, одолев в финале греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. На третью позицию опустился Медведев, не игравший из-за заболевания коронавирусом.

Других перемен в первой десятке не произошло. Россиянин Андрей Рублев сохранил седьмую строчку, Карен Хачалов по-прежнему 23-й, а Карацев, уступивший в финале в Белграде, поднялся на одну позицию и занимает 27-ю строчку.

В Чемпионской гонке АТР в первой пятерке три представителя России. Лидирует Циципас, на второй строчке Рублев, Джокович - третий. Четвертая позиция у Медведева, а на пятое место поднялся Карацев.

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