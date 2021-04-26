Россиянин Медведев опустился на третье место в рейтинге ATP

По итогам 52 недель продолжает уверенно лидировать серб Новак Джокович, не сумевший дойти до финала на домашнем турнире, проиграв россиянину Аслану Карацеву.

На вторую строчку вернулся Надаль, который в минувшее воскресенье в 12-й раз в карьере выиграл турнир в Барселоне, одолев в финале греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. На третью позицию опустился Медведев, не игравший из-за заболевания коронавирусом.

Других перемен в первой десятке не произошло. Россиянин Андрей Рублев сохранил седьмую строчку, Карен Хачалов по-прежнему 23-й, а Карацев, уступивший в финале в Белграде, поднялся на одну позицию и занимает 27-ю строчку.

В Чемпионской гонке АТР в первой пятерке три представителя России. Лидирует Циципас, на второй строчке Рублев, Джокович - третий. Четвертая позиция у Медведева, а на пятое место поднялся Карацев.