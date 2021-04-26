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26.04.2021 15:18
Рубрика: Спорт

Российский теннисист Карацев снялся с турнира в Мюнхене

Текст: Максим Домчев

Российский теннисист Аслан Карацев принял решение не выступать на турнире в Мюнхене, где он был посеян под третьим номером.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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На минувшей неделе Карацев успешно сыграл на турнире в Белграде, где уступил в решающем поединке итальянцу Маттео Берреттини в трех сетах. На пути в финал россиянин сумел переиграть лидера мирового тенниса серба Новака Джоковича, удостоившись от него немало теплых слов после матча.

Причина решения сняться с соревнований в Мюнхене не называется, но, скорее всего, россиян просто решил передохнуть и не рисковать здоровьем.

В понедельник Карацев поднялся на пятое место в обновленной чемпионской гонке. А по итогам 52 недель он располагается на 27-й позиции.

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