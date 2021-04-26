"Спартак" попросил КДК РФС отменить желтые карточки Айртона и Максименко

Московский "Спартак" после матча с ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить желтые карточки вратаря Александра Максименко и защитника Айртона.

Оба футболиста получили по предупреждению, из-за которого пропустят матч 28-го тура против тульского "Арсенала". "Спартак" решил воспользоваться новым регламентом и рассчитывает отменить эти предупреждения.

"Мы получили обращение от "Спартака" по поводу отмены предупреждений Максименко и Айртона. Если мы вовремя получим заключение судейско-экспертной комиссии, то обращение будет рассмотрено в среду", - приводит слова главы Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца "Чемпионат".

При благоприятном для "красно-белых" исходе футболисты смогут принять участие во встрече с "Арсеналом".

Также на заседание КДК РФС будет вызван полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. В ходе заседания игроку могут как отменить удаление, так и добавить к автоматической дисквалификации новое наказание.