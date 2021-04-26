Регулярный чемпионат Единой лиги сезона-2020/21 подошел к концу. Можно смело говорить, что в историю он войдет как один из самых захватывающих и непредсказуемых.

В "регулярке" приняли участие 13 клубов из пяти стран (России, Эстонии, Белоруссии, Казахстана и Польши). По результатам двухкругового турнира в плей-офф пробились восемь команд. Причем полностью топ-8 стал известен лишь в предпоследнем туре, а состав пар в четвертьфиналах прояснился только в заключительный игровой день "регулярки".

Серии 1/4 финала пройдут до двух побед. Противостояния на последующих стадиях будут проходить до трех викторий. Состав четвертьфинальных пар получился таким: "Зенит" (Санкт-Петербург, 1-е место в регулярном чемпионате) - "Парма" (Пермь, 8); "Локомотив-Кубань" (Краснодар, 2) - "Химки" (7); УНИКС (Казань, 3) - "Зелена-Гура" (Польша, 6); ЦСКА (Москва, 4) - "Нижний Новгород" (5). На всех стадиях плей-офф команды с более высоким местом в "регулярке" получат преимущество своей площадки. Едва ли не главный итог регулярного чемпионата: прервана многолетняя гегемония московского ЦСКА. Впервые с 2014 года, когда сезон Единой лиги стал проводиться в нынешнем формате, армейцы не сумели стать лучшими. С трона команду Димитриса Итудиса сместил питерский "Зенит", который, наоборот, впервые выиграл "регулярку". Исторический успех команды с берегов Невы трудно не связать с приходом испанского наставника Хавьера Паскуаля, который научил подопечных лучше всех обороняться в Единой лиге. Неудивительно, что контракт со специалистом уже продлен на три года.

Что касается ЦСКА, то он в этом году даже не второй. "Серебро" в "регулярке" разыграли между собой краснодарский "Локомотив-Кубань" и казанский УНИКС, причем все решалось в последнем туре в очном матче этих команд. Ввиду того, что казанцам сегодня предстоит провести первый матч в финале Еврокубка, против "железнодорожников" УНИКС выставил резервный состав. С ним "Локо" предсказуемо проблем не испытал - 98:77.

К слову, второе место в "регулярке" - лучший результат для краснодарского клуба в Единой лиге. До сих пор "Локомотив-Кубань" выше третьей строчки не поднимался. В четвертьфинале подопечных Евгения Пашутина ждет, пожалуй, главный неудачник сезона, подмосковные "Химки", в силу ряда причин провалившие выступление в Евролиге, а в Единой лиге боровшиеся за попадание в плей-офф. Впрочем, заранее крест на химчанах ставить не стоит: серия вполне может стать блокбастером.

- Это большое достижение для нас - второе место в таком сильном чемпионате, - подчеркнул наставник "Локо" Евгений Пашутин. Для нас это большой престиж и хорошее достижение, но мы понимаем, что вся борьба впереди. Сейчас мы должны восстановить силы, физическую мощь и быть готовыми к плей-офф. В плей-офф все начинается сначала, поэтому нет никакого расслабления, мы идем к своей цели.

УНИКС, финишировавший третьим, сыграет с польской "Зеленой-Гурой", которая впервые в истории сумела пробиться в плей-офф Единой лиги. Понятно, что казанцы в этой паре будут фаворитами, но пострадать им тоже придется: в "регулярке" команды по разу обыграли друг друга.

Московский ЦСКА только четвертый, что стало следствием ряда факторов. Во-первых, еще раз скажем о конкурентности чемпионата: впереди армейцев оказались команда плей-офф Евролиги ("Зенит") и финалист Еврокубка. Плюс дали о себе знать внутренние проблемы клуба, главной из которых стал демарш экс-лидера команды Майка Джеймса.

В четвертьфинале ЦСКА встретится с "Нижним Новгородом". Кстати, эти же команды сыграли между собой в последнем туре "регулярки", и армейцы даже без нескольких лидеров одолели волжан - 85:84. Но очевидно, что в плей-офф накал будет совсем другой. К тому же не надо забывать, что против ЦСКА в составе "Нижнего" сыграет Андрей Воронцевич, который отдал московскому клубу 14 лет карьеры. Для него это будут особенные матчи.

С восьмого места в плей-офф вышел еще один дебютант этой стадии, пермская "Парма", отвоевавшая позицию в топ-8 у серьезного соперника, саратовского "Автодора". Вообще, пермяки в этом сезоне знатно пошумели: в послужном списке "Пармы" есть победы над ЦСКА, "Локомотивом-Кубанью" и тем же "Зенитом". К слову, с питерцами новичок плей-офф и сразится в четвертьфинале. Но шансов на дистанции у пермской команды, откровенно говоря, немного.

Точные даты матчей 1/4 финала будут объявлены позднее. Пока же известно, что плей-офф начнется 10 мая и закончится не позже 14 июня.