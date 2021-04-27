Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и его соотечественник, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа получат более 150 миллионов долларов на двоих за объединительный поединок, намеченный на лето 2021 года.

Эту сумму, которая будет рекордным гарантированным гонораром в истории британского бокса, озвучил ESPN Ringside. Она примерно втрое превышает ту, что Джошуа заработал за бой против мексиканца Энди Руиса.

Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Джошуа, заверил, что стороны согласовывают последние вопросы и поединок состоится на сто процентов. И даже не один. Напомним,что британские тяжеловесы договорились о проведении боя-реванша.

Ранее Хирн также говорил, что первый поединок должен пройти в Саудовской Аравии. Ориентировочная дата - 24 июля.