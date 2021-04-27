Эй, Такси! Отвезете в Кижи?
Такая возможность появится благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", на средства которого строится дорога "Великая Губа - Оятевщина". Ее соединят с федеральной трассой "Вологда - Медвежьегорск". А через озеро туристов будут возить на паромах. Это всего два километра.
На эту дорогу особая надежда. Она войдет в новый туристический кластер, куда включат и Заонежский полуостров, и Кижи. Вдоль маршрута располагаются не менее известные населенные пункты.
Например, село Толвуя. Сюда в 1601 году сослали мать первого русского царя из династии Романовых - Михаила Федоровича. Постриженная в монахини под именем Марфа по указанию Бориса Годунова, она жила здесь около пяти лет. В Толвуе родился и знаменитый Зосима Соловецкий - основатель монастыря.
В Иркутской области в этом году с привлечением федеральных средств отремонтируют дороги, ведущие к туристическим объектам на Байкале. Это трассы Иркутск - Листвянка и Иркутск - Большое Голоустное.
До 2017 года дорога на Большое Голоустное была большей частью гравийной. Хотя это один из самых живописных путей на Байкал. Но с каждым годом грунтовых разрывов становится все меньше, качество асфальта все выше, а к 2024 году все 116 километров тракта будут с твердым покрытием.
На направлении Иркутск - Листвянка в этом году будут ремонтировать четыре моста, которые сегодня находятся в предаварийном состоянии.
"Байкальский тракт имеет огромное значение. По нему проходят дачные, школьные и экскурсионные маршруты. Это любимый маршрут выходного дня. Поэтому его надо приводить в нормативное состояние", - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
А поскольку это маршрут выходного дня, в субботу и воскресенье дорога будет свободна. В планах продолжить расширение Байкальского тракта. С 2015 года 13 километров трассы превратили в дорогу первой категории - единственную в Приангарье. В этом году подготовят проект на продолжение реконструкции.
Однако с ростом популярности Листвянки возникла и транспортная загруженность. Горы буквально прижимают поселок к Байкалу. Кроме того, вокруг - Прибайкальский национальный парк. Строить большую парковку просто негде. Один из вариантов - организовать перехватывающий паркинг в поселке Никола. Отсюда отдыхающие будут добираться до Листвянки на автобусах-шаттлах.
Настоящие профи
Как рассказал "РГ" замдиректора Брюховецкого аграрного колледжа (Краснодарский край) Андрей Ющенко, в мастерских по ремонту легковых и грузовых автомобилей, строительной техники, кузовному ремонту и покраске машин обучаются 200 студентов по девяти специальностям. "Все оборудование соответствует международному уровню, благодаря чему студенты получают возможность трудоустроиться в ведущие компании", - заметила директор колледжа Мария Рогачева. Благодаря нацпроекту колледж получил 34 миллиона плюс спонсорские средства и субсидия края.
А Краснодарский архитектурно-строительный техникум - около 40 миллионов рублей. Здесь открыли мастерские эксплуатации многоквартирного дома, BIM-технологий, облицовки плиткой, штукатурных работ, а также лабораторию по геодезии. "Мы готовим конкурентоспособных специалистов", - объяснила директор Тамара Панеш.
В Институте среднего профессионального образования Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создано пять мастерских, где оборудовано 87 рабочих мест.
Разработаны полтора десятка обучающих программ. На занятия в них приходят 690 студентов колледжа. Число обучающихся будет расти - в том числе за счет школьников. Есть планы приглашать и возрастных горожан - по направлению службы занятости.
Востребованность выпускников на рынке труда - чрезвычайно высока, так что без работы ребята не останутся. Все чаще учащиеся третьего-четвертого курса уже находят работу - и по специальности, и высокооплачиваемую.
В Красноярском крае мастерские в техникумах и колледжах стали открывать в 2019 году. Сейчас их уже сорок, а до конца 2021 года откроют еще около двадцати. "Это отвечает вызовам времени, помогает готовить настоящих профессионалов, - считает директор Красноярского строительного техникума Юрий Ребров. "Граница между "синими" и "белыми" воротничками постепенно стирается. Адаптивность и предприимчивость - вот что позволяет сегодня ориентироваться на рынке труда", - пояснила "РГ" директор красноярского Центра развития профессионального образования Лидия Иванова.
Не потерять "золотой час"
А это значит, тысячи жителей деревень и поселков восточных районов Свердловской области смогут получить специализированную помощью при подозрении на инсульт.
Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" новые отделения для лечения сердечно-сосудистых заболеваний открывают в разных регионах страны.
Известно, что при подозрении на нарушение кровообращения в головном мозге важно, чтобы больной попал к профильным врачам как можно быстрее - в течение трех "золотых" часов от начала первых симптомов.
"Для нас открытие этого отделения - долгожданное событие, - признался "РГ" главврач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов. - Оно должно было заработать еще год назад. Мы сделали все: отремонтировали палаты, установили оборудование, запустили компьютерный томограф, подготовили медиков. Но... тут вмешалась пандемия".
Теперь, когда ковидная обстановка стабилизировалась, открытие сосудистого отделения все же состоялось. Для местных жителей это особая победа и над ковидом, и над инсультом: ведь теперь пациенты с острыми сердечно-сосудистыми проблемами здоровья смогут получать всестороннюю помощь не за десятки километров от дома. На приобретение новейшей диагностической техники районной больнице по нацпроекту было выделено более 28 миллионов рублей.
А в Пензе на базе клинической больницы N 6 им. Г.А. Захарьина в начале апреля уже открыли подразделение реабилитации для пациентов, перенесших инсульт. Рассчитано оно на десять коек - по пять женских и мужских. За неполный месяц здесь в буквальном смысле поставили на ноги 15 человек.
Больницу оснастили современным оборудование, которое обошлось в пять миллионов рублей. Есть аппарат для механотерапии, реабилитационный тренажер, система для активной реабилитации конечностей, развития мелкой моторики, магнитный стимулятор. Работает гимнастический зал со специальным оборудованием.
"Результаты этой важной работы мы уже видим. Пациенты значительно быстрее восстанавливаются. Это касается и двигательных функций и когнитивной сферы, - говорит заведующий отделением неврологии горбольницы N 6 Павел Филиппов. - Для каждого больного разрабатывается индивидуальная программа на 17 дней". Персонал прошел специальную подготовку. Помимо врачей неврологов, реабилитологов и физиотерапевтов, в штат входят массажист, психолог и логопед.
Это второй региональный сосудистый центр в Пензенской области. С открытием подразделения реабилитации здесь появились условия для оказания полного цикла медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения: от проведения экстренных операций до реабилитации и восстановления речевых и двигательных функций.
Нейросеть присмотрит за свиньями
В России набирает обороты цифровизация агропромышленного комплекса. Внедряются робототехника, анализ больших данных, технологии искусственного интеллекта. Это позволяет повысить эффективность производства, снизить потери и издержки.
К 2024 году доля полей, где используют систему точного земледелия, и ферм, где за здоровьем скота следит искусственный интеллект, составит 25 процентов. Это одна из целей федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика".
В Ростовской области создан Южный научно-образовательный центр "Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса". Он объединил вузы, научные организации и бизнес.
Как уже писала "РГ", летом 2020 года в области прошли первые в России показы беспилотных комбайнов. Одна из этих систем работает при помощи камер и уникальной самообучаемой системы. По подсчетам инженеров, она может до двух раз сократить прямые потери урожая и снизить расход топлива. В ближайшие годы система научится считать процент сора зерна, различать виды сельхозкультур и считать урожайность в режиме онлайн.
Как отмечают эксперты, над созданием эффективной беспилотной техники сегодня бьются ведущие научные державы. И Россия пока - безусловный фаворит в этой гонке.
В Белгородском в научно-образовательном центре "Инновационные решения в АПК" разрабатывают систему производственной аналитики, которая позволит наблюдать за состоянием свиней и сигнализировать о недомогании животных. Экспериментальной площадкой выбран агрохолдинг "Агро-Белогорье".
По сути, за поголовьем наблюдают камеры, которые фиксируют особенности поведения каждого животного. Сколько ест, как часто, много ли пьет, насколько активно двигается. Все это фиксируется приборами. При этом система "знает", какое поведение - норма, а какое - нет. Эффект от этой научной разработки в производстве свинины пока сложно просчитать в деньгах.
Однако уже понятно, что она позволит существенно сэкономить. Во-первых, время, на ранней стадии определяя недомогания животных, помогая избегать распространения болезни, изолировав больных от здоровых. Во-вторых - человеческие ресурсы. "Всевидящая" система позволит нескольким специалистам собирать информацию о состоянии здоровья тысячного поголовья.
В результате можно будет наращивать выпуск свинины на уже имеющихся площадках.
На ринге только папы
Лучшим в специальной номинации стал проект из Удмуртии "Я отец". Его придумал тренер по кикбоксингу из Воткинска Роман Савельев. "Давно пора напомнить отцам об их роли в воспитании детей, - сказал Роман Савельев, тренер клуба "Зодиак", известный нестандартным подходом к процессу обучения. - Я не даю ученикам шаблонных советов. Ребенок должен уметь принимать решения. Моя задача как тренера помочь ему на ринге. И задача отца такая же - научить ребенка принимать решения". Однако детей к нему на тренировки почти всегда приводили мамы. Тогда Роман опубликовал в соцсетях пост и объявил конкурс "Я отец". Задача - сделать так, чтобы папы проводили больше времени с детьми, вместе занимались спортом, выполняя задания. Сработало! Первая публикация сразу набрала 80 тысяч просмотров.
Второе место досталось проекту из Якутии Run With Zippy. Этот беговой трекер, разработанный Петром Лукачевским, Егором Мандаровым и Мариной Максимовой, вырабатывает у человека привычку к ежедневным занятиям спортом. "РГ" уже писала о проекте.
Симпатичный кот Зиппи на экране смартфона взаимодействует с хозяином по принципу "тамагочи". Перестал хозяин заниматься спортом - Зиппи напомнит о себе. Способ ухода за электронным питомцем один - движение, бег. По сути, Зиппи - карманный тренер. На его роль претендовали около 20 животных. По словам разработчиков программы, они провели опрос, прежде чем выбрали кота. Образ, как и сам трекер, постоянно совершенствуется. К примеру, котика можно по-разному наряжать в зависимости от предпочтений пользователя. И только обмануть его нельзя. Надо бегать!
Ученые выходят в море
Об этом "РГ" сообщил Денис Моисеев, заместитель директора по науке Мурманского морского биологического института. Уже заключены контракты в рамках нацпроекта "Наука и университеты". За ними последуют и другие - так, надеются специалисты, будет решена одна из наиболее серьезных проблем российской науки. Сегодня наша страна обладает наибольшим научным флотом в мире по численности судов. Их насчитывается более тридцати. Однако средний возраст судов - 34 года.
Их износ превышает 80 процентов, а эксплуатация обходится значительно дороже современных иностранных аналогов. Из-за этого морская наука России находится в "плачевном состоянии", считает чл.-корр. РАН, представитель Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН Игорь Семилетов.
Пока суда удается поддерживать на ходу, ремонтировать и проводить с их помощью морские экспедиции. Но еще в октябре 2017 года министерство обороны опубликовало доклад о состоянии национальной безопасности в области морской деятельности. В нем говорилось, что флот Федерального агентства научных организаций (ФАНО), Росгидромета и Роснедр пришел в "катастрофическое и кризисное состояние".
Сегодня ситуация понемногу меняется. Проект новых судов, разработанный Центральным конструкторским бюро "Лазурит", уже прошел согласование с Минобрнауки России. Они способны решать комплекс задач. Речь идет о гидрофизических, химических, биологических, метеорологических, геофизических, геологических и других видах исследований в любой точке Мирового океана.
С помощью новых судов морская наука сможет исследовать как атмосферу, так и морское дно. Суда будут иметь ледовый класс Arc4. То есть без помощи ледоколов преодолевать разреженные однолетние арктические льды толщиной до 0,6-0,8 метра.
"Однако для нас многое будет зависеть, где суда будут базироваться, - отмечает Денис Моисеев. - Если одно будет во Владивостоке, а другое - в Калининграде, то Мурманску это ничего не даст". А пока Мурманский морской биологический институт проводит экспедиции на судне "Дальние Зеленцы", построенном в 1978 году.
Недавно оно вернулось из первой экспедиции этого года и привезло любопытные данные. Группа из 12 исследователей изучала гидрохимические параметры водной среды. Отбирала пробы воды для определения уровня загрязнения и донного осадка для определения численности и видов беспозвоночных животных, обитающих на дне и в толще воды. Попутно ученые наблюдали за птицами и млекопитающими.
Теплый период, который называют глобальным потеплением, серьезных изменений в экосистеме Баренцева моря на данный момент не вызывает. Такой вывод сделали ученые за 36 дней экспедиции в море на судне "Дальние Зеленцы".
Это ставит под сомнение прогнозы о том, что глобальное потепление вернет планету на 35 миллионов лет назад, в эпоху палеоцена. А это грозит резким повышением кислотности воды океанов и глобальной экологической катастрофой - вымиранием многих видов животных.
"Астрофизики, с работами которых мы регулярно знакомимся, отслеживают активность Солнца. По их прогнозам, мы вступаем в цикл низкой солнечной активности, который продлится до 2053 года, - отмечает замдиректора по науке Мурманского морского биологического института Денис Моисеев. - Он будет сопровождаться понижением температуры на Земле. Сейчас мы его пока не наблюдаем".
Но основной фактор - это все-таки Солнце, уточняет ученый. Если оно будет меньше греть, это неизбежно скажется на климате. "Однако климатический фактор сегодня крайне политизирован. Поэтому, - предупреждает Денис Моисеев, - так важны объективные исследования, для которых необходим современный научный флот".