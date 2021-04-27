Научное судно "Дальние Зеленцы" вернулось из первой в этом году экспедиции и привезло любопытные данные. Исследователи из Мурманского морского биологического института отбирали пробы воды и донного осадка в Баренцевом море, чтобы определить уровень его загрязнения. А также рассчитать количество беспозвоночных животных, обитающих на дне и в воде. Попутно наблюдали за птицами и млекопитающими. Фото: Из архива Дениса Моисеева