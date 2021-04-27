Каруана: Непомнящий редко ошибается, у него есть козыри против Карлсена

Американец итальянского происхождения Фабиано Каруана неслучайно считался одним из фаворитов турнира претендентов Международной шахматной федерации (FIDE). Ведь выиграв предыдущий такой турнир, он уже встречался в матче за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Проиграл лишь на тай-брейке и по-прежнему считается одним из ведущих шахматистов мира.

Фабиано, вот и подходит к концу ваша поездка в Россию. Вы уже вакцинировались?

Фабиано Каруана: Нет, собираюсь это сделать в мае. У меня особо не было шанса привиться до турнира. Когда находился в Штатах, вакцина было недоступна для моей возрастной группы. К тому же не считал, что делать прививку перед началом турнира хорошо. Я рад, что приехал сюда и играю.

Каким препаратом вы собираетесь вакцинироваться?

Фабиано Каруана: Не уверен, какую именно делают в Штатах, и не знаю, есть ли у меня вообще выбор. Так что я воспользуюсь той, которая будет.

Вы выиграли партию у Ван Хао черными, с чем я вас поздравляю. Вероятно, ваше турнирное положение не так хорошо, как то, на что вы могли бы рассчитывать как фаворит турнира. Но вы нашли силы, собрались после неудачной предыдущей партии. Что вам помогло настроиться?

Фабиано Каруана: Вчера я готовился к партии, но, конечно, было сложно оставаться таким же мотивированным. Теоретически все еще были какие-то шансы выиграть турнир, но по существу я уже оказался вне борьбы за первое место. Я считаю, что в любом случае должен закончить турнир нормальными партиями. Это не значит, что я обязательно их выиграю. Просто пусть это будут не такие плохие партии, как та, что была в предыдущем туре.

Сегодня я не был очень воодушевлен позицией, которую получил после дебюта. Но у меня было чувство, что Ван Хао немного дезориентирован в позиции, он стал просто повторять ходы. Полагаю, хотел зафиксировать после этого ничью. Для меня же было легко находить ходы в той позиции, да и соперник играл не слишком хорошо.

Как вы проводили выходные дни на турнире? Многие игроки посещали спа-зону и тренажерный зал в отеле. А вы как вообще относитесь к занятиям спортом во время таких соревнований?

Фабиано Каруана: Я люблю спорт, но во время турнира обычно им не занимаюсь. Обычно в свободное время стараюсь просто расслабиться за просмотром фильмов. Это для меня более привычное времяпровождение. Что касается занятий спортом, то мы регулярно гуляли по центральным улицам города, часто задерживались на центральной площади. В марте прошлого года, когда мы здесь играли в первом круге, было очень холодно. А я очень люблю тепло, и в этот раз погода была достаточно приятной. Так что в этот раз мне здесь понравилось намного больше.

Узнают ли вас люди на улицах в России, в Европе, в Америке? Где это чаще происходит?

Фабиано Каруана: Это происходит, но не слишком часто. Здесь я провожу большую часть времени в отеле, где меня, вероятно, узнают, только посетители турнира. В Америке меня иногда замечают на улицах, в Европе - почти никогда.

Какова главная причинами того, что вы не смогли показать свой лучший результат в первой части турнира?

Фабиано Каруана: Не могу сказать точно. Я чувствовал большое давление во время турнира. Но я думаю, это нормально для турнира претендентов, и каждый его испытывает. Возможно, я не смог выдерживать давление так же хорошо, как некоторые другие игроки. Имею в виду особенно Яна Непомнящего. Это было очень впечатляюще, на протяжении всего времени, казалось, что ни на нем, ни на его игре это давление совершенно не отражается. Хотя, уверен, что и он, как минимум в определенные моменты, должен был его испытывать. Особенно, учитывая то, что в турнире шла борьба за матч с чемпионом мира, что было для Яна новым состязанием. Выдерживать все это напряжение во время турнира претендентов, - вот что является самым важным, с чем я на этот раз не справился.

Как вы можете оценить шансы Непомнящего в предстоящем матче?

Фабиано Каруана: Я считаю, что он все же слабейшая сторона в матче, но не такая слабейшая. У него отличный счет с Карлсеном. Правда, большая часть партий сыграна давно, и я не знаю, что будет сейчас. Но Ян показывает, что готов сражаться в матче на равных и у него есть шансы. Уверен, что большой опыт игры в таких матчей будет важным козырем Карлсена: он сыграл уже четыре таких матча. Играть такой матч впервые - это испытывать совершенно новые ощущения, к которым, я считаю, невозможно полностью быть готовым. А Магнус уже достаточно привык к ним, поэтому у него есть определенные преимущества. Но у Яна есть свои козыри: он будет чрезвычайно вдохновлен и мотивирован победой в таком турнире. Также за последние пару лет, может, в период чуть и подольше Ян стал исключительно стабильным и сильным игроком. Он всегда был очень силен, и кажется, что сейчас обрел ту самую стабильность. Перестал делать необязательные ошибки, которые совершал в прошлом. Я думаю, в этом причина его невероятного прогресса.

Полагаете, он тот самый игрок, который провел с пользой для своей игры время пандемии?

Фабиано Каруана: Я бы сказал, что у него этот процесс начался раньше, а стало особенно заметным за последние год-два. Он превратился из очень-очень сильного игрока, который был немного нестабилен и именно из-за этого не мог показывать свои лучшие результаты, в шахматиста, который крайне редко ошибается, не теряет много очков.

Напоследок расскажите нам побольше о себе, своих интересах, планах, да обо все что сами хотели бы нам рассказать. Есть ли прогресс в йоге, которой вы активно занимались до матча с Карлсеном?

Фабиано Каруана: Я больше не занимаюсь йогой так много, хотя все еще получаю удовольствие от этого занятия. В последнее время стал больше играть в теннис, и мне это действительно нравится. Я бы не сказал, что уже хорошо играю, но более года беру уроки, стараюсь улучшать свои навыки. Надеюсь, у меня получится достичь того уровня, чтобы составить конкуренцию другим. Привык заниматься плаванием, но сейчас это сложно - из-за пандемии бассейны закрыты. Люблю приезжать на пару месяцев в Испанию в летнее время, поплавать в море и наслаждаться теплой погодой. Действительно люблю спорт, поэтому в свободное от шахмат время стараюсь уделять много времени физическому развитию.

О планах… Я очень надеялся, что в них будет входить подготовка к матчу с Карлсеном, но, к сожалению, ситуация сложилась другая. Вместо этого буду готовиться к последующим турнирам. Первый из них в июне в Румынии, так что у меня месяц на подготовку. А до него хочу навестить родителей и провести немного времени с семьей.

Есть ли у вас любимые фильмы о шахматах, да и вообще о спорте, которые могут послужить некой мотивацией для людей от них далеких? Что думаете о нашумевшем сериале "Ход королевы"?

Фабиано Каруана: На самом деле я видел не так много фильмов о шахматах. Из стоящих припоминаю только "Защиту Лужина" по мотивам романа Набокова. Я смотрел "Ход королевы", сериал получился достаточно хороший, снят очень красиво и стильно. Немного драматизирован: в шахматах на самом деле все, конечно, не совсем так. Но люди по всему миру сериал с удовольствием смотрят, некоторые даже обретают интерес к шахматам. Сложно сделать подобный сериал реалистичным и в точности передать эмоции шахматистов и их жизнь, так что это со стороны профессионального шахматиста наблюдать за всем этим достаточно забавно. Давайте лучше о самой любимой книге о спорте - это, пожалуй, книга знаменитого теннисиста Андре Агасси "Откровенно".