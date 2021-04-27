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27.04.2021 12:32
Рубрика: Спорт

Нагельсман возглавит "Баварию" после окончания сезона

Текст: Максим Домчев
Юлиан Нагельсман станет новым главным тренером мюнхенской "Баварии". До конца нынешнего сезона он продолжит работу в "Лейпциге".
Юлиан Нагельсман. Фото: Reuters Юлиан Нагельсман. Фото: Reuters
Юлиан Нагельсман. Фото: Reuters

О назначении Нагельсмана сообщает официальный сайт мюнхенского клуба. Тренер приступит к работе 1 июля и сменит на этом посту Ханса-Дитера Флика, который должен будет после чемпионата Европы принять сборную Германии.

Фото: REUTERS/Lorraine O'sullivan
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В понедельник немецкие СМИ сообщили о том, что "Лейпциг" в качестве отступных за Нагельсмана, чей контракт истекает только летом 2023 года, потребовал 30 миллионов евро. По данным издания Bild, в итоге за 33-летнего наставника мюнхенцы заплатят 25 миллионов евро.

Нагельсман - самый молодой тренер Бундеслиги. Он возглавил "Хоффенхайм" в 2016 году. "Лейпциг", который идет на втором месте в чемпионате Германии, Нагельсман возглавил в 2019-м. Сообщается, что новый наставник "Баварии" подпишет с клубом контракт на пять лет.

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