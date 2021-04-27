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27.04.2021 18:30
Рубрика: Спорт

Держитесь, Карлсен

Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов ФИДЕ
Текст: Анастасия Парамзина (гроссмейстер)
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)
Уже осенью в Дубае российский гроссмейстер Ян Непомнящий сразится за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Турнир претендентов еще продолжается, но Ян уже в качестве победителя согласился ответить на вопросы "Российской газеты".

Какое первое ощущение испытываете после того, как выиграли этот турнир и отобрались на матч с Карлсеном?

Ян Непомнящий: С одной стороны, большое облегчение, что наконец-то турнир так или иначе заканчивается. Близость финиша отчасти помогала, что когда-нибудь этот кошмар завершится. Когда год думаешь о турнире и год готовишься - это очень тяжело морально, не очень легко физически. Да, с одной стороны, облегчение, а с другой - большая ответственность, потому что впереди еще один, скажем так, важный турнир. Закончится этот, в Екатеринбурге, начнется подготовка к следующему.

Фото: Reuters
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Все проходило в непривычных обстоятельствах, вызванных пандемией. Вероятно, помимо блестящей подготовки, которую вы, безусловно, продемонстрировали, было необходимо показать и высочайшую стрессоустойчивость, которую остальные игроки не продемонстрировали. Как вам удалось сохранять спокойствие, демонстрировать стабильную и качественную игру?

Ян Непомнящий: Как и все, я много работал, действительно много. Правда, есть такой известный феномен: когда студент приходит на экзамен, он думает, что ничего не подготовил. Вот и я чувствовал себя примерно так же, когда турнир начинался, и год назад, и сейчас. Мне все время казалось, что я работал мало, готовился мало. Но оказалось, что этого хватило. Что сказать… Думаю, где-то, может, чуть повезло, где-то нервы оказались чуть крепче. Но в целом, конечно, очень приятно, что турнир в плане спортивном закончился, грубо говоря, даже на день раньше. От этого я точно не расстроился.

Когда студент приходит на экзамен, он думает, что ничего не подготовил. Вот и я чувствовал себя примерно так же и год назад, и сейчас. Мне казалось, что я работал мало, но этого хватило

Здесь с вами находятся тренер, врач и ваша девушка. Какую поддержку они вам оказали, какой вклад внесли? И есть ли кто-то, кого бы вы хотели отметить помимо вашей команды, которую вы уже озвучили? Есть ли кто-то, кому хотели бы сказать спасибо, кто поддерживал вас на расстоянии?

Ян Непомнящий: Понятно, что моим родным, близким, маме, дяде, которые очень сильно болели за меня и звонили, переживали. Постоянно были на связи очень многие друзья - и шахматные, и не шахматные. Болельщики поддерживали в соцсетях. Поддержка, она никогда не бывает лишней, поэтому всем большое спасибо.

Вы взяли на турнир врача. Это человек - важный для команды. Но не все шахматисты приглашают врача. Связано ли это с тем, что вы жаловались на самочувствие в первой части турнира, или это врач, который работал с вами и раньше, хорошо вас изучил?

Ян Непомнящий: Я уже довольно долго с ним сотрудничаю. На самом деле доктор очень хороший. Познакомились, когда он работал со сборной России по шахматам. Он работает и с другими шахматистами.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Секундант Непомнящего Владимир Поткин: Ян - разносторонний человек

Вы серьезно подошли к этому вопросу. Расскажете, как поддерживали свое здоровье и физическую форму?

Ян Непомнящий: С трудом! Ну, со здоровьем - тьфу-тьфу-тьфу. Мне удалось не заболеть, хотя в этом году были большие шансы. Я живу в Москве. Много времени провел за городом, но и в столице тоже бывал. Так что в какой-то момент я решил, от греха подальше, когда появилась вакцина, то вакцинировался, чтобы вдруг в последний момент турнир не сорвался. Физической формы - с трудом, но как-то хватило. По крайней мере на 6 туров хватило, на 7 - уже не знаю.

Вернетесь за город или соскучились по городской жизни?

Ян Непомнящий: Ой, в порядке поступления. Сначала вернусь, а потом уже подумаю куда - за город, в городе. Это проблема решаемая, о ней сейчас думать точно не буду.

У вас есть кот, который, как рассказал ваш секундант, помогает поддерживать эмоциональное равновесие. Скучаете по своему питомцу?

Ян Непомнящий: У меня кроме кота есть собака. Не знаю, скучают ли они, но я бы точно не отказался с ними поздороваться.

Спорт Шахматы