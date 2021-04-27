В среду в подмосковной Балашихе омский "Авангард" примет столичный ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. В финальной серии до четырех побед омичи ведут со счетом 3:2, а, значит, "ястребам" осталось сделать всего один шаг до вожделенного трофея.

Пятый матч противостояния, в котором "Авангард" был сильнее - 2:0, стоит в этой серии особняком. Еще ни разу в финале не было такого, чтобы подопечные Боба Хартли так однозначно переиграли соперника. Тот факт, что ЦСКА впервые покинул лед без заброшенных шайб, тоже о чем-то да говорит. Конечно, москвичам не хватало лучшего снайпера плей-офф Максима Шалунова, пропускавшего игру, но дело вряд ли только в его отсутствии. Самыми показательными в этом плане были последние минут пять матча, в которые ЦСКА не смог толком организовать финальный штурм ворот соперника. "Авангард" сыграл идеально по счету, так, как это часто делают сами москвичи.

Другой любопытный нюанс: второй матч подряд армейцы пропускают в меньшинстве.

- No comments, - только и сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. - Ответственность должна быть. Вот и все. Не думаю, что отсутствие Максима Шалунова повлияло на результативность. Против нас команда хорошая играет. Мы сегодня не смогли реализовать свои моменты. Не думаю, что проблема в тактике. Система простая: пять человек в атаке, пять - в обороне. Если в контратаке нам забивают, значит, кто-то недоработал. Все очень просто.

Коллега Никитина, Боб Хартли, в первую очередь отметил действия своих игроков в защите.

- Мы очень надежно сыграли в обороне, - подчеркнул канадец. - Все действовали слаженно, агрессивно и не позволили ЦСКА многое сделать. Отмечу, что ни одна из команд не дает соперникам ни сантиметра свободного льда. От этого такая напряженность матчей. Мы здорово подловили ЦСКА и, считаю, заслуженно победили.

Напомним, что в предыдущем финале Кубка Гагарина также встречались ЦСКА и "Авангард". И тогда армейцы не оставили сопернику никаких шансов, выиграв серию всухую - 4:0.