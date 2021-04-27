Омский "Авангард" обыграл в гостях ЦСКА со счетом 2:0 в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Отличились Дамир Шарипзянов и Рид Буше.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Авангарда". Таким образом, в случае успеха в следующем поединке этих двух команд в среду, омичи станут обладателями Кубка Гагарина.

Накануне стало известно, что регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/22 начнется 1 сентября игрой за Кубок Открытия между финалистами текущего розыгрыша Кубка Гагарина - ЦСКА и "Авангардом", сообщает пресс-служба лиги.

Кубок Открытия разыгрывают победитель "регулярки" и триумфатор Кубка Гагарина. В случае, если регулярный чемпионат и плей-офф выигрывает один и тот же клуб, то в стартовом матче следующего сезона встречаются обладатель Кубка Гагарина и финалист розыгрыша.

Кубок Открытия разыгрывается с момента образования КХЛ - с 2008 года. Рекордсменом по числу побед является московское "Динамо" (три титула). Дважды трофей завоевывали "Салават Юлаев", "Металлург", СКА и "Ак Барс". По разу брали титул ЦСКА и "Авангард". К слову, армейцы - рекордсмены по числу участий в матчах за Кубок Открытия (пять раз).

Тем временем форвард "Вашингтона" Александр Овечкин пропустил тренировку своей команды. При этом россиянин немного покатался до того момента, как его одноклубники сделали общую фотографию на льду. Овечкин не помог "столичным" в последнем их матче против "Айлендерс" (6:3) из-за травмы нижней части тела.