Например, трассу Алгарве в Португалии он сравнил с американскими горками.

- Здесь состоялись одни из моих первых тестов "Ф-1". Если не ошибаюсь, я не был в Портимао семь или восемь лет, но все равно считаю эту трассу выдающейся, - приводит слова Мазепина пресс-служба "Хаас". - Гонки получаются зрелищными для болельщиков у телевизоров. А пилоты за рулем чувствуют себя как на американских горках: из-за перепада высот ты постоянно едешь то вверх, то вниз.

Трасса Барселона - Каталунья тоже знакома Мазепину, так как он часто гонялся там в "Формуле-2". Но перерастет ли тот опыт в преимущество в новом болиде?

- С одной стороны, мне знакомы особенности автодрома. Я знаю, где нужно притормозить, а где выжать максимум и ускориться, - отметил российский пилот. - С другой - мне предстоит соперничать с ребятами, с которыми я уже боролся на этой трассе в "Формуле-2" и которые тоже перешли в "королевские гонки". Мы все будем в равных условиях. Поэтому я просто постараюсь получать удовольствие от гонки и того прогресса, которого мы добиваемся вместе с командой.

Между тем "Формула-1" официально утвердила проведение трех спринтерских гонок в сезоне-2021. Новый экспериментальный формат, призванный повысить зрелищность чемпионата, будет опробован на двух европейских этапах и одном Гран-при за пределами Старого Света. В "Ф-1" рассматривают трассу "Монца" (Италия) и "Сильверстоун" (Великобритания), а также, вероятно, этап Гран-при Бразилии в Сан-Паулу.

Итак, как же будет проходить гоночный уик-энд? В пятницу после первой свободной практики будет проводиться традиционная квалификационная сессия, которая определит расположение пилотов на стартовой решетке в спринте. Он будет представлять из себя гонку на 100 км. Результаты субботнего спринта определят расстановку на решетке в воскресной гонке. Пилоты, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два - за второе, одно - за третье.