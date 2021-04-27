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27.04.2021 18:20
Рубрика: Спорт

Парижские страсти

"ПСЖ" примет "Манчестер Сити" во втором полуфинале Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)
В среду в Париже состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором "ПСЖ" примет "Манчестер Сити".
Защитникам "Манчестер Сити" предстоит поломать голову над тем, как сдержать лидера парижан Неймара. Фото: Reuters Защитникам "Манчестер Сити" предстоит поломать голову над тем, как сдержать лидера парижан Неймара. Фото: Reuters
Защитникам "Манчестер Сити" предстоит поломать голову над тем, как сдержать лидера парижан Неймара. Фото: Reuters

На "Парк де Пренс" встретятся одни из самых дорогих команд мира. Суммарная трансферная стоимость игроков этих двух клубов составляет чуть менее двух миллиардов евро - 1,82. Данная цифра не должна удивлять, поскольку владельцы как "ПСЖ", так и "Сити" в последние несколько лет не жалели денег на трансферы.

Фото: Reuters
СМИ: Неймар готов вернуться в "Барселону"

Однако, несмотря на миллиарды потраченных денег, ни одна из этих команд до сих пор не выиграла Лигу чемпионов. Англичане так и вовсе ни разу пока не выходили в финал, в отличие от парижан, которые в прошлом году уступили в решающем матче "Баварии" (0:1).

Выделить фаворита во втором полуфинале практически невозможно. Да, у "ПСЖ" возникают определенные проблемы в национальном первенстве, где подопечные Маурисио Почеттино идут на втором месте и рискуют уступить в борьбе за чемпионство "Лиллю". С другой стороны, Неймар и компания на пути к противостоянию с "Сити" выбили из Лиги чемпионов "Барселону" и "Баварию".

Главное оружие "Манчестер Сити" - это ее тренер. На выходных "горожане" завоевали Кубок английской лиги, победив в финале "Тоттенхэм" (1:0). Для Гвардиолы этот трофей стал 30-м в карьере. В среднем Хосеп выигрывает титул каждые 23 матча.

"Сити" еще ни разу не играл в финале Лиги чемпионов, а парижане участвовали в нем лишь один раз

Позднее во вторник также состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов: "Реал" принимает "Челси".

Где будем смотреть

28 апреля, среда, "Матч ТВ"

22.00. "ПСЖ" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция.

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