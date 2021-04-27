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27.04.2021 23:57
Рубрика: Спорт

"Реал" сыграл вничью с "Челси" в полуфинале Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Первый матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов между "Реалом" и "Челси" завершился вничью - 1:1. Ответная игра состоится 5 мая.
Фото: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP Фото: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Фото: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

"Реал" в последнее время чрезвычайно хорош: команда выдала 17-матчевую беспроигрышную серию во всех соревнованиях, претендует на чемпионство и продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В то же время "Челси" при Томасе Тухеле набрал приличную форму и точно не собирался сдаваться на милость рекордсмену по числу побед в главном еврокубковом турнире.

Фото: Reuters
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Более того - первый тайм мадридского матча прошел с ощутимым превосходством лондонцев. "Челси" мог забить три-четыре мяча. Оборона "Реала" выглядела на редкость беспомощной перед быстрыми и техничными форвардами соперника. Удивительно, как к перерыву хозяева умудрились уйти при ничейном счете. Как бы то ни было, первый мяч забил полузащитник "синих" Кристиан Пулишич, на что испанская команда ответила точным ударом Карима Бензема.

В отличие от первой половины, во второй игра была не такой зрелищной, да и моментов было минимум. Мог отличиться Тимо Вернер, с ударом которого справился Тибо Куртуа, ну и уже в самой концовке опасно головой бил защитник "королевского клуба" Рафаэль Варан. Как итог - 1:1.

Добавим, что ответный поединок "Челси" с "Реалом" в Лондоне пройдет 5 мая.

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