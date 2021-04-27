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27.04.2021 14:08
Рубрика: Спорт

Футбольный "Кубок Легенд им. Константина Еременко" пройдет во Дворце гимнастики в Лужниках

Текст: Любовь Проценко
Футбольный "Кубок Легенд им. Константина Еременко" пройдет во Дворце гимнастики в Лужниках. Постановление на этот счет подписал сегодня на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин.

Как сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы, глава города поручил выделить средства для оказания содействия в проведении футбольного Кубка легенд имени Еременко из резервного фонда. Пройдет этот ежегодный международный футбольный турнир ветеранов (старше 35 лет) в сентябре. Его матчи проводятся на современном искусственном покрытии с размерами поля 48×24 метра и ворот - 5×2. Каждая команда состоит из 5 полевых игроков и вратаря. Длительность матчей - 40 минут чистого времени (2×20), перерыв между таймами - 5 минут. Для того чтобы игра была более зрелищной и динамичной, поединки ведутся с использованием бортов, исключающих ауты.

Определились финалисты Кубка России по футболу

Проходит турнир под девизом: "Преемственность поколений", в основе которого лежит стремление не только сохранять связь между молодежью и ветеранами футбола, но и пропагандировать здоровый образ жизни и прививать любовь к футболу на примере выдающихся в прошлом игроков. В рамках "Кубка Легенд" организаторы чествуют ветеранов отечественного футбола, распространяют бесплатные билеты среди воспитанников детских и юношеских футбольных школ, проводят мастер-классы для детей из социальных незащищенных семей.

C 2020 года в турнире принимают участие 7 национальных команд и сборная Звезд. Методом жеребьевки они разбиваются на две группы. После группового этапа проходит четыре игры, определяющие обладателей призовых мест (финал и матчи за 3-4, 5-6 и 7-8 места).

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