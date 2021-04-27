Перед возобновлением турнира шахматных претендентов в Екатеринбурге 30-летний Ян Непомнящий сторонился прессы.

Целый год из-за проклятой пандемии лучшие гроссмейстеры мира ждали, когда смогут закончить свой спор и в качестве главного приза получить в соперники действующего чемпиона из Норвегии Магнуса Карлсена.

Если до партий в уральской столице конкуренты Яна охотно общались с моими коллегами, давали прогнозы, высказывали осторожные предположения, то Непомнящий предпочел закрыться от всего мира: "Извините, но мне надо готовиться. Некогда!"

И надо отдать ему должное - тактика сработала. Он победил и, значит, имел право молчать и хорошо делать свое дело.

Екатеринбург блестяще подготовился ко второй части турнира. И здорово, что именно здесь триумфатором за тур до финиша стал наш гроссмейстер.

В 13-м туре Непомнящий во встрече с французом Максимом Вашье-Лагравом действовал максимально надежно и сразу же нейтрализовал игру соперника, на что черные провели подрыв на ферзевом фланге и пожертвовали пешку. В сложной позиции Вашье-Лаграв предложил размен ладей, который оказался ошибочным ввиду того, что вслед за ладьями белые в удачной редакции поменяли ферзей и остались с лишней пешкой в эндшпиле с легкими фигурами. С позиции силы Ян Непомнящий зафиксировал ничью.

Одним из первых Яна Непомнящего поздравил Сергей Карякин: - Великолепная игра. Он заслужил победу!

Теперь все зависело от того, как проведет свою партию главный конкурент Яна - Аниш Гири. Но он не справился с волнением и проиграл черными Александру Грищуку. Как сообщает пресс-служба РШФ, россиянин мастерски наращивал перевес, и в один момент нидерландский гроссмейстер не выдержал, начав играть ва-банк. Вскоре позиция черных рассыпалась, и россиянин одержал победу на 51-м ходу.

Таким образом, набрав 8,5 очка, Ян Непомнящий стал недосягаемым для конкурентов и досрочно выиграл турнир претендентов!

Теперь в ранге победителя Непомнящий сыграет за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.

Напомним, что Карлсен является чемпионом мира с 2013 года. Тогда Магнус обыграл индийца Вишванатана Ананда. С тех пор Карлсен защитил титул трижды, обыграв в том числе нашего Сергея Карякина в 2016 году.

Приятно, что именно Карякин одним из первых поздравил Яна с успехом: "Поздравляю Непомнящего с победой! Очень впечатляющая игра и результат. Теперь твоя очередь!"

Разумеется, и глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов выглядел абсолютно счастливым: "Победить на турнире претендентов за тур до финиша - это грандиозный результат и индикатор долгой, упорной работы Яна Непомнящего и его штаба.

Прямая речь

Владимир Поткин, секундант Яна Непомнящего:

- Что отличает именно Яна от других, так прежде всего его желание играть, искать пути к победе через такие позиции и возможности, которые не приходят в голову другим. Неслучайно многие шахматисты, включая чемпиона мира Магнуса Карлсена, говорят, что им сложно играть с Яном, потому что его стиль достаточно агрессивный и он способен держать концентрацию на протяжении всей партии.

Ян единственный, кто имеет с Магнусом положительный счет. Вы считаете, это связано с его боевым стилем и напористой игрой?

Владимир Поткин: У них долгая история соперничества, начиная с юношеских лет. Уже тогда Ян получил приличный плюс и продолжает удерживать его сейчас. Они одного возраста, много и часто общаются, у них хорошие отношения. Почему положительный счет? Действительно разница стилей. Ян всегда выходит на борьбу с Магнусом мотивированным, заряженным на победу. Особенно памятна партия в Вейк-ан-Зее в 2011 году, когда Ян обыграл норвежца черными. Магнус пытался выйти на большую борьбу, но в Сицилианской защите Ян не только перехватил инициативу, но и поддерживал ее на протяжении всей партии, и в конце, хотя Магнус оказывал большое сопротивление, он довел партию до победы. Она состояла из отрезков, где Магнуса нужно было переиграть и в дебюте, и в миттельшпиле, и в эндшпиле.

Ян увлекается онлайн-играми, сейчас, например, участвует в игре "Что? Где? Когда?" на chess.com . Может, это тоже взаимосвязано с его шахматным стилем, с тем, что он любит сам процесс игры, быстро принимать решения и ориентироваться в сложной ситуации?

Владимир Поткин: Ян - разносторонний человек. Известен тем, что долгое время очень успешно играл в киберспорте, больше всего в игру "Дота". В какой-то момент ему даже предлагали быть капитаном российской команды. Но все-таки надо было сконцентрироваться именно на шахматах. Потому что полная отдача возможна только тогда, когда ты полностью погружаешься в свой вид спорта. Сейчас Ян скорее для удовольствия смотрит соревнования киберспортсменов. А что касается "Что? Где? Когда?" - это интересный шахматный проект. Играют вместе с известными шахматистами Сашей Костенюк, Женей Томашевским, Борисом Белозеровым. Сильный шахматист, конечно, должен быть сфокусированным прежде всего на шахматах, но в то же время он не должен забывать о других областях жизни, и подобное переключение позволяет Яну развиваться как личности и добавляет какие-то элементы в шахматной борьбе.

Беседовала Анастасия Парамзина