РФС отклонил апелляцию "Локомотива" на проведение игры на нейтральном поле

Апелляционный комитет Российского футбольного союза во вторник отклонил апелляцию "Локомотива" на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС о проведении одного матча на нейтральном поле.

"Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении ФК "Локомотив" от 16 апреля 2021 года в силе", - говорится в сообщении комитета.

Решение о наказании "Локомотива" из-за видео, на котором начальник команды Станислав Сухина несколько раз заходит в судейскую комнату, что запрещено регламентом, до матча "Локомотив" - "Спартак", было принято КДК РФС 16 апреля. За необеспечение безопасности "Локомотив" наказали проведением одного домашнего матча на нейтральном поле в другом населенном пункте.